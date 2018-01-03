Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?

03.01.2018 21:00

Психологи розповіли, як позбутися від напруги без шкоди для здоров'я. Засновниця організації психологічної допомоги "Welldoing" Луїза Чанн уже кілька років бореться за моральне здоров'я людей. Вона поділилася 7 варіантами, як зняти стрес без алкоголю і шкідливої, але смачної їжі.

1. Підіть на роботу пішки

Якщо час дозволяє можна пройти так весь шлях. Якщо ж ні, то хоча б 5 зупинок. Але є одна дуже важлива деталь - йти треба через сквери, алеї, парки.



2. Сходіть на масаж

Масаж підвищує рівень серотоніну в організмі, через що знижується кров'яний тиск. Через це настрій стає помітно кращим.



3. Запишіться на нові тренування

Змініть хоча б на деякий час звичний вид фізичних вправ. Спробуйте щось новеньке. Наприклад, ірландські танці, йогу, аматорський балет і багато іншого.



4. Поговоріть з коханими і близькими

Психологи радять не тримати все в собі, а говорити про свої почуття і проблеми. Побачите, як швидко вам полегшає.



5. Вдарте по стресу креативом

Навіть якщо у вас творча професія, вам все одно буде корисно вийти за рамки звичних справ. Кілька годин цікавих занять на день помітно покращать ваш емоційний стан.



6. Займіться прибиранням

Особливо допомагає від стресу генеральне прибирання. Переберіть одяг і речі, викиньте непотрібний мотлох, одразу стане веселіше на душі.



7. Перестаньте аналізувати своє життя

Адекватна оцінка дійсності, звичайно, необхідна кожному. Але чи не зловживаєте ви самоаналізом? Більше позитивних думок! Мрійте краще про щасливе майбутнє і не обмірковуйте помилки минулого.

Источник: http://zdorovia.com.ua