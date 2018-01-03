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Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления
Медики подсказали, какими продуктами можно заменить аптечные препараты.
Антибиотики врачи назначают пациентам с бактериальными инфекциями. Принимать их нужно обязательно, но, как известно, курс приема антибиотиков приводит к серьезным нарушениям пищеварения, а также негативно влияет на печень и другие внутренние органы.
При слове "антибиотики" у человека сразу возникает ассоциация с дальнейшими побочными эффектами, поэтому многие игнорируют предписания врачей и пытаются справиться с инфекцией самостоятельно.
Оказывается, существует ряд продуктов, обладающих такими же антибактериальными свойствами, как и антибиотики, но при этом в их составе нет химических веществ, ухудшающих здоровье и без того слабого больного.
Эти продукты могут заменить аптечные антибиотики:
Чеснок. За счет фитонцидов эффективно устраняет стафилококк, сальмонеллу, кишечную палочку и грибки.
Лук. В нем, как и в чесноке, содержатся фитонциды, активно угнетающие бактерии дизентерии, стрептококков, палочку Коха.
Мед. В составе пчелиного меда есть вещество ингибин, а также фитонциды из растений, обеспечивающие продукту антибактериальное свойство.
Эхинацея. За счет определенных веществ в составе эхинацеи обеспечивается мощное противомикробное свойство, уничтожающее бактерии, грибки, стафилококки, стрептококки, кишечные палочки и так далее.
Малина. Эта ягодка обладает отличными антибактериальным и обеззараживающим свойствами, потому как имеет в составе салициловую кислоту.
Базилик. В листьях и стеблях этого растения, часто используемого в кулинарии, содержатся фитонциды, способные противостоять бактериям и болезнетворным микроорганизмам.
Конечно же, полагаться лишь на воздействие натуральных антибиотиков, рекомендации врачей следует брать во внимание и не игнорировать их, особенно если заболевание протекает нелегко.
Теги: Донбасс, здоровье, антибиотик
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