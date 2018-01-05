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Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров

05.01.2018 08:04
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Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров

Оказывается, для детей вполне нормально 5-6 раз за зиму болеть.

Многие родители жалуются на то, что их дети не могут полноценно посещать детские учебные заведения, особенно дошкольные, из-за постоянных простуд, ОРВИ и гриппа. 

Педиатры отмечают, что до определенного возраста для ребенка допустимо болеть осенью и зимой от 5 до 10 раз. Таким образом его иммунная система "тренируется", встречаясь каждый раз с новыми патогенными вирусами и микроорганизмами. 

Если вы все-таки хотите сократить количество больничных для вашего чада, то прислушайтесь к этим ценным советам от медиков:

- больше гуляйте с ребенком на свежем воздухе;

- не кутайте его, как капусту, перед выходом на улицу, ведь ребенок активно двигается, а много одежек приведут к тому, что он вспотеет, затем переохладится и в итоге заболеет;

- на прогулку берите с собой термос с травяным или ягодным чаем, во-первых, такой напиток не даст малышу замерзнуть, во-вторых, обогатит организм витаминами, которые усиливают его защитные функции;

- соблюдайте режим дня, ребенок должен ложиться спать не позднее 22:00 и просыпаться в 6-7 утра, на обеденный сон тоже неплохо выделить время, хотя бы 1-2 часа;

- разнообразьте рацион детского питания витаминами и продуктами, обогащенными питательными веществами;

- сделайте так, чтобы ваш ребенок эмоционально не перегорал и не нервничал, так как стрессы и переизбыток разных эмоций резко ослабляют его иммунитет;

- закаляйте детей с раннего возраста, но подходите к этому вопросу с умом - контрастного душа и посещение бассейна, а позже и сауны, пойдут ему на пользу.

Главная задача родителей - не переусердствовать в уходе за ребенком, от всех бед окружающего мира их все равно не уберечь. Лучше пусть переболеют в детстве, чем потом во взрослом возрасте начнут подхватывать абсолютно все инфекции и не смогут нормально существовать.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, зима, советы
 
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