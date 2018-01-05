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Развенчаны самые распространенные мифы о кофе
Об этом напитке в обществе образовалось множество ложных убеждений.
Кофе - это практически единственный безалкогольный напиток, который вызывает споры в кругу ученых, медиков и простых людей. Кто-то уверен, что кофе наносит вред здоровью, а истинные кофеманы не верят ни в одно из суждений и продолжают наслаждаться любимым напитком каждый день.
Врачи развенчали самые распространенные мифы о кофе:
От него лысеют. Кофе не может спровоцировать выпадение волос у мужчин или женщин, по крайней мере, еще ни одного глобального исследования не было проведено для того, чтобы найти какую-то взаимосвязь между употреблением данного напитка и облысением.
Помогает похудеть. На самом деле, кофе чуточку снижает аппетит, но лишь на непродолжительный отрезок времени. То есть, выпив кофе на завтрак, вы несколько часов не будете ощущать голода и, возможно, пропустите второй завтрак, но уже в обед наброситесь на еду, как голодный зверь. Так что похудеть вряд ли получится. Но не стоит забывать о таком свойстве натурального кофе, как ускорение обмена веществ, за счет которого масса тела действительно может уменьшаться.
Обезвоживает организм. Здесь есть доля правды, так как кофе обладает мочегонным свойством, но это вовсе не означает, что после него или перед ним следует пить много воды. Ваш организм сам сообщит, что ему требуется вода, при помощи ощущения жажды, сухости во рту.
Повышает артериальное давление. Да, но для того, чтобы вылечить гипотонию, одного кофе недостаточно, ведь оно повышает давление на каких-то 2-3 часа, а потом оно снова снижается и человек чувствует себя плохо.
Вымывает кальций. В действительности это так и кофе способствует выведению кальция из организма человека, но в мизерном количестве и врачи не видят в этом никакой опасности. Тем более, что так происходит при употреблении 4-6 и более чашек в день, а если выпить 1-2 чашки, то об уровне кальция можно не волноваться, так как он останется неизменным.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, кофе, миф
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