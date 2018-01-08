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3 народні рецепти від головного болю

08.01.2018 21:32
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3 народні рецепти від головного болю

Головний біль не можна ігнорувати. Потрібно застосовувати профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення болю. Лікарі радять протягом дня випивати достатній обсяг чистої води, обмежити вживання кави і добре спати. Від постійного головного болю краще використовувати засоби народної медицини.

Мед і калина. З головним болем допоможе впоратися суміш меду з калиною. Калину потрібно перетерти з медом у пропорції 1:1. Вживати суміш потрібно 4 рази на день по столовій ложці протягом 10 днів. Ефект від такого лікування проявить себе через 3-4 тижні.

Ефірна лавандова олія. Якщо голова болить від утоми, рекомендується втерти у скроні кілька крапель лавандової олії. Для посилення ефекту можна змішати олію лаванди і м’яти в рівних кількостях. Також можна робити холодні компреси з використанням ефірних олій. Компреси потрібно викладати на лоб, потилицю і ділянку скронь. Для приготування компресу марлю потрібно просочити наступним розчином: 100 мл води, 6 крапель олії (3 краплі лавандової, 2 ромашкової і одну лимонної). Тримати такий компрес необхідно 10-15 хвилин.

Настій м’яти. Для приготування настою необхідно столову ложку м’яти залити склянкою окропу і настояти 40 хвилин. Потім процідити настій і пити натщесерце та ввечері перед сном. За один прийом потрібно повільно, маленькими ковтками випити склянку відвару.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, головная боль
 
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