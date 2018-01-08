Все рубрики раздела
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
Антибиотики при гриппе: польза или вред
То, что антибиотики лечат все, является распространенным мифом. Употреблять антибиотики при гриппе не только не эффективно, но и абсолютно бесполезно, пишет Politeka.
Главное, правильно отличить симптомы гриппа от ОРВИ. Ведь в случае последнего не всегда больные обращаются к врачу за профессиональной медицинской консультацией, предпочитая самостоятельное лечение и накупить неизвестные антибиотики. А организм в это время может быть на начальной стадии заражения гриппа.
Ведь большинство из нас начинают бездумно употреблять антибиотики при гриппе, полагая, что они справятся с любым вирусом. Но их можно применять только после консультации с врачом. Да и к вирусам гриппа они нечувствительны и убивают полезные микробы. Наиболее эффективным и главным фактором выздоровления является крепкий иммунитет.
Ведь если запустить заболевание и глотать антибиотики при гриппе, перенося его «на ногах», вирус способен поразить все органы человеческого организма. Осложнения могут повлиять на сердечно-сосудистую, нервную, мышечную и мочеполовую системы.
Следует запомнить, что антибиотики при гриппе никак не влияют на вирусы. Они не способны их уничтожить, ни тем более повлиять на их размножение. Антибиотики при заболевании гриппом не назначаются. Они эффективны только при бактериальных заболеваниях.
Также антибиотики при гриппе не оказывают и профилактического действия.
Антибиотики при гриппе врач может назначить только в критической ситуации, если у больного есть очаги инфекционного характера, то есть бактериальное осложнение. Во всех остальных случаях антибиотики при гриппе категорически запрещены.
Прежде чем употреблять антибиотики, стоит проконсультироваться с врачом. Ведь бактерии очень живучи, они привыкают к яду, мутируют и потом вовсе перестают на него реагировать. В итоге, страдает организм, а иммунитет не в состоянии побороть вирус.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, грипп, антибиотик
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Донецкая область может стать для Украины богатым источником собственного газа
- С участием "Росатома" в Донбассе запустили суперпечь
- В Артемовске поделились опытом партнерства власти и бизнеса
- Жители Донбасса стали больше зарабатывать?
- В Горловке эпидпорог превышен на 0,7%
- "Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого21:06
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- В Донецкой области появился новый железнодорожный маршрут14:47
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- Израиль переселится на искусственные острова21:48
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- "Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого21:06
- Суд дал месяц ареста экс-"министру" оккупированного Крыма20:48
- В РФ горит высотка, сотни людей в опасности: кадры ЧП20:30
- Вон из Лавры, ФСБ: Киево-Печерская лавра заблокирована активистами С1420:15
- Президент Китая приказал военным готовиться к войне. ВИДЕО19:55
- Сингапур запустит криптовалюту, которую можно добывать катаясь на велосипеде19:38
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Как гадать на Рождество 2018
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет