Антибиотики при гриппе: польза или вред

08.01.2018 21:17

То, что антибиотики лечат все, является распространенным мифом. Употреблять антибиотики при гриппе не только не эффективно, но и абсолютно бесполезно, пишет Politeka.

Главное, правильно отличить симптомы гриппа от ОРВИ. Ведь в случае последнего не всегда больные обращаются к врачу за профессиональной медицинской консультацией, предпочитая самостоятельное лечение и накупить неизвестные антибиотики. А организм в это время может быть на начальной стадии заражения гриппа.

Ведь большинство из нас начинают бездумно употреблять антибиотики при гриппе, полагая, что они справятся с любым вирусом. Но их можно применять только после консультации с врачом. Да и к вирусам гриппа они нечувствительны и убивают полезные микробы. Наиболее эффективным и главным фактором выздоровления является крепкий иммунитет.

Ведь если запустить заболевание и глотать антибиотики при гриппе, перенося его «на ногах», вирус способен поразить все органы человеческого организма. Осложнения могут повлиять на сердечно-сосудистую, нервную, мышечную и мочеполовую системы.

Следует запомнить, что антибиотики при гриппе никак не влияют на вирусы. Они не способны их уничтожить, ни тем более повлиять на их размножение. Антибиотики при заболевании гриппом не назначаются. Они эффективны только при бактериальных заболеваниях.

Также антибиотики при гриппе не оказывают и профилактического действия.

Антибиотики при гриппе врач может назначить только в критической ситуации, если у больного есть очаги инфекционного характера, то есть бактериальное осложнение. Во всех остальных случаях антибиотики при гриппе категорически запрещены.

Прежде чем употреблять антибиотики, стоит проконсультироваться с врачом. Ведь бактерии очень живучи, они привыкают к яду, мутируют и потом вовсе перестают на него реагировать. В итоге, страдает организм, а иммунитет не в состоянии побороть вирус.

Источник: https://from-ua.com