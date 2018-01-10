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5 напоїв від переїдання

10.01.2018 09:10
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5 напоїв від переїдання

Після святкових застіль повернутись до звичного ритму життя не так вже й просто. Ми пропонуємо приготувати 5 напоїв, які дозволять не набрати зайвої ваги. 

1. Золоте молоко. Це зовсім новий супернапій, про який ви навряд чи чули. Для його приготування вам знадобляться куркума, імбир, кокосове молоко і масло. Куркума бореться із запальними процесами в організмі, а імбир і кокосове молоко покращують травлення.

2. Імбирний чай. З цим товаришем ви точно знайомі. Імбир покращує травлення і допомагає при розладі шлунка. Для того, щоб відчути всі переваги такого чаю, однієї чашки вам буде недостатньо.

3. Напій з яблучним оцтом. Для приготування цього засобу вам знадобиться рівна кількість води і яблучного оцту, по чайній ложці перцю і меду, а також скибочку лимона. Цей напій прискорить метаболізм, а ще зміцнить імунітет.

4. М'ятний чай. Він не тільки має заспокійливі властивості, а й позитивно впливає на травлення, зменшує апетит і позбавляє від тяги до їжі.

5. Латте з зеленим чаєм. Зелений чай відомий своїми корисними властивостями, але в поєднанні з чаєм матчу і кокосовим молоком вони посилюються в кілька разів. В такому латте міститься велика кількість антиоксидантів, які захищають наші клітини від шкідливих внутрішніх і зовнішніх впливів. Також цей напій подарує вам заряд бадьорості на весь день.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, напитки, переедание
 
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