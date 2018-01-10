Назван лучший способ сделать лицо моложе

10.01.2018 10:09

Важно знать.



30 минут мимической гимнастики в день могут придать лицу молодость и свежий вид без всяких косметологических процедур. Подобное заявление сделали врачи Северо-Западного университета в Иллинойсе.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на укроп.оg.



К таким выводам исследователи пришли после проведения эксперимента длительностью в 20 недель. В нем приняли участие женщины в возрасте от 40 до 65 лет. Подопытным было предложено 32 упражнения на мимику. Женщины тренировались по полчаса ежедневно. В начале и в конце опытов их фотографировали.



После этого сторонние эксперты оценивали возраст участниц. В частности, на первых снимках средний возраст респонденток составил 50,8 года, на последних – 48,1 года.



Медики планируют привлечь к своему исследованию большее число представительниц слабого пола, чтобы закрепить полученные ими данные,- пишет РИА Новости.



Если система тренировок подтвердит свою продуктивность, это станет самым простым и доступным способом продлить молодость лица.