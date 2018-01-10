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Назван лучший способ сделать лицо моложе
Важно знать.
30 минут мимической гимнастики в день могут придать лицу молодость и свежий вид без всяких косметологических процедур. Подобное заявление сделали врачи Северо-Западного университета в Иллинойсе.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на укроп.оg.
К таким выводам исследователи пришли после проведения эксперимента длительностью в 20 недель. В нем приняли участие женщины в возрасте от 40 до 65 лет. Подопытным было предложено 32 упражнения на мимику. Женщины тренировались по полчаса ежедневно. В начале и в конце опытов их фотографировали.
После этого сторонние эксперты оценивали возраст участниц. В частности, на первых снимках средний возраст респонденток составил 50,8 года, на последних – 48,1 года.
Медики планируют привлечь к своему исследованию большее число представительниц слабого пола, чтобы закрепить полученные ими данные,- пишет РИА Новости.
Если система тренировок подтвердит свою продуктивность, это станет самым простым и доступным способом продлить молодость лица.
Теги: Донбасс, здоровье, молодость, омоложение
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