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Назван лучший способ сделать лицо моложе

10.01.2018 10:09
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Назван лучший способ сделать лицо моложе

Важно знать.

30 минут мимической гимнастики в день могут придать лицу молодость и свежий вид без всяких косметологических процедур. Подобное заявление сделали врачи Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на укроп.оg.

К таким выводам исследователи пришли после проведения эксперимента длительностью в 20 недель. В нем приняли участие женщины в возрасте от 40 до 65 лет. Подопытным было предложено 32 упражнения на мимику. Женщины тренировались по полчаса ежедневно. В начале и в конце опытов их фотографировали.

После этого сторонние эксперты оценивали возраст участниц. В частности, на первых снимках средний возраст респонденток составил 50,8 года, на последних – 48,1 года.

Медики планируют привлечь к своему исследованию большее число представительниц слабого пола, чтобы закрепить полученные ими данные,- пишет РИА Новости.

Если система тренировок подтвердит свою продуктивность, это станет самым простым и доступным способом продлить молодость лица.



Теги: Донбасс, здоровье, молодость, омоложение
 
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