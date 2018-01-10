Все рубрики раздела
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят
Медики объяснили, как на самом деле употребление пива сказывается на здоровье человека.
Пиво является одним из самых распространенных слабоалкогольных напитков, которое пьют и мужчины и женщины, а некоторые даже дают его детям. В обществе витает много заблуждений относительно этого напитка, поэтому медики создали рейтинг самых популярных мифов о нем:
1. От пива не толстеют. Любители пенного напитка вовсю отстаивают его полезность и утверждают, что от него невозможно набрать лишний вес. На самом деле, культура употребления пива в нашей стране такова - к бокалу хмельного пивка люди обязательно покупают сушеную, соленую рыбку, бургеры, сухарики, орешки и другие продукты, в которых огромное количество соли, задерживающей жидкость и способствующей отечности. Если пить пиво редко и не закусывать его, тогда, возможно, ваша фигура останется прежней.
2. Большой живот вырастает у мужчин не из-за пива. В составе светлого и темного пива содержится растительный аналог эстрогенов - "женских половых гормонов", конечно, мужчинам он не повредит, но только если пить пиво раз в неделю в количестве 0,5 л. В случае, когда пиво употребляется ежедневно, да еще и литрами, тогда превышение в крови мужчины эстрогенов может привести и к росту живота, и к увеличению молочных желез и даже к ослаблению потенции.
3. Алкоголиком любитель пива не может стать. Еще как! Зависимость от пива развивается такая же мощная, как и от водки, стоит только в течение некоторого времени регулярно употреблять этот хмельной напиток. Если до сих пор кто-то считает, что пивной зависимости нет, тогда попробуйте заставить человека, выпивающего в день по 1-2 л пива, просто не пить его любимый напиток пару дней. Сможет? Вряд ли, во многих случаях с пива алкоголизм только начинается, а позже идут в ход другие более крепкие алкогольные напитки и человек попросту спивается.
4. В темное пиво добавляют спирт. В действительности производители не используют спирт в приготовлении любого пива. Для повышения градусов в пиве они добавляют больше дрожжей и немного меняют рецептуру.
5. Пиво в кеге вкуснее и полезнее того, что в бутылке. Возможно, это действительно так, но не стоит забывать о том, что бутылку вы открыли и выпили ее содержимое, а кега несколько дней может быть открытой и вам достанется порция уже не совсем свежего пива.
В любом случае, пиво - это алкогольный напиток, а это значит, что его частое употребление в большом количестве небезопасно для здоровья.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, пиво, миф
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января16:05
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018