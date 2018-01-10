Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят

10.01.2018 08:21

Медики объяснили, как на самом деле употребление пива сказывается на здоровье человека.



Пиво является одним из самых распространенных слабоалкогольных напитков, которое пьют и мужчины и женщины, а некоторые даже дают его детям. В обществе витает много заблуждений относительно этого напитка, поэтому медики создали рейтинг самых популярных мифов о нем:



1. От пива не толстеют. Любители пенного напитка вовсю отстаивают его полезность и утверждают, что от него невозможно набрать лишний вес. На самом деле, культура употребления пива в нашей стране такова - к бокалу хмельного пивка люди обязательно покупают сушеную, соленую рыбку, бургеры, сухарики, орешки и другие продукты, в которых огромное количество соли, задерживающей жидкость и способствующей отечности. Если пить пиво редко и не закусывать его, тогда, возможно, ваша фигура останется прежней.



2. Большой живот вырастает у мужчин не из-за пива. В составе светлого и темного пива содержится растительный аналог эстрогенов - "женских половых гормонов", конечно, мужчинам он не повредит, но только если пить пиво раз в неделю в количестве 0,5 л. В случае, когда пиво употребляется ежедневно, да еще и литрами, тогда превышение в крови мужчины эстрогенов может привести и к росту живота, и к увеличению молочных желез и даже к ослаблению потенции.



3. Алкоголиком любитель пива не может стать. Еще как! Зависимость от пива развивается такая же мощная, как и от водки, стоит только в течение некоторого времени регулярно употреблять этот хмельной напиток. Если до сих пор кто-то считает, что пивной зависимости нет, тогда попробуйте заставить человека, выпивающего в день по 1-2 л пива, просто не пить его любимый напиток пару дней. Сможет? Вряд ли, во многих случаях с пива алкоголизм только начинается, а позже идут в ход другие более крепкие алкогольные напитки и человек попросту спивается.



4. В темное пиво добавляют спирт. В действительности производители не используют спирт в приготовлении любого пива. Для повышения градусов в пиве они добавляют больше дрожжей и немного меняют рецептуру.



5. Пиво в кеге вкуснее и полезнее того, что в бутылке. Возможно, это действительно так, но не стоит забывать о том, что бутылку вы открыли и выпили ее содержимое, а кега несколько дней может быть открытой и вам достанется порция уже не совсем свежего пива.



В любом случае, пиво - это алкогольный напиток, а это значит, что его частое употребление в большом количестве небезопасно для здоровья.

Источник: http://hronika.info