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Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете
Диетологи утверждают, что поздний ужин не всегда вредит фигуре.
По мнению экспертов, главное - это не переедать на ночь и не заталкиваться всем, что найдется в холодильнике.
Эксперты рекомендуют, если и ужинать перед сном, то после первого ужина должно пройти 2-3 часа, таким образом аппетит будет не таким "зверским".
Даже тем людям, которые хотят похудеть и сидят на диете, прямо перед сном диетологи разрешают перекусить одним из предложенных блюд или продуктов:
- отварная рыба или куриная грудка без кожи;
- запеченные в духовке овощи с зеленью;
- небольшая порция овощного рагу;
- салат из свежих овощей, заправленный оливковым маслом или натуральным йогуртом с лимонным соком вместо соли;
- порция творога с изюмом и медом;
- стакан йогурта или кефира до 5% жирности;
- запеченное яблоко или тыква.
Важные правила, которые следует соблюдать, ужиная прямо перед сном:
- порция позднего ужина не должна превышать 300 ккал и 200 г;
- лучше съесть что-то одно, не смешивая разные белки;
- нельзя запивать еду водой, так как это может привести к отечности;
- не увлекаться свежими фруктами и ягодами, потому что они усиливают аппетит.
Очень часто позволять себе поздние ужины все-так не стоит, лучше есть за пару часов до сна, а перед сном выпивать кружку зеленого или травяного чая с медом.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, советы
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