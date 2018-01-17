Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете

17.01.2018 08:50

Диетологи утверждают, что поздний ужин не всегда вредит фигуре.



По мнению экспертов, главное - это не переедать на ночь и не заталкиваться всем, что найдется в холодильнике.



Эксперты рекомендуют, если и ужинать перед сном, то после первого ужина должно пройти 2-3 часа, таким образом аппетит будет не таким "зверским".



Даже тем людям, которые хотят похудеть и сидят на диете, прямо перед сном диетологи разрешают перекусить одним из предложенных блюд или продуктов:



- отварная рыба или куриная грудка без кожи;



- запеченные в духовке овощи с зеленью;



- небольшая порция овощного рагу;



- салат из свежих овощей, заправленный оливковым маслом или натуральным йогуртом с лимонным соком вместо соли;



- порция творога с изюмом и медом;



- стакан йогурта или кефира до 5% жирности;



- запеченное яблоко или тыква.



Важные правила, которые следует соблюдать, ужиная прямо перед сном:



- порция позднего ужина не должна превышать 300 ккал и 200 г;



- лучше съесть что-то одно, не смешивая разные белки;



- нельзя запивать еду водой, так как это может привести к отечности;



- не увлекаться свежими фруктами и ягодами, потому что они усиливают аппетит.



Очень часто позволять себе поздние ужины все-так не стоит, лучше есть за пару часов до сна, а перед сном выпивать кружку зеленого или травяного чая с медом.