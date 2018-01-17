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Архив - Будь здоров!

Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете

17.01.2018 08:50
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Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете

Диетологи утверждают, что поздний ужин не всегда вредит фигуре.

По мнению экспертов, главное - это не переедать на ночь и не заталкиваться всем, что найдется в холодильнике. 

Эксперты рекомендуют, если и ужинать перед сном, то после первого ужина должно пройти 2-3 часа, таким образом аппетит будет не таким "зверским".

Даже тем людям, которые хотят похудеть и сидят на диете, прямо перед сном диетологи разрешают перекусить одним из предложенных блюд или продуктов:

- отварная рыба или куриная грудка без кожи;

- запеченные в духовке овощи с зеленью;

- небольшая порция овощного рагу;

- салат из свежих овощей, заправленный оливковым маслом или натуральным йогуртом с лимонным соком вместо соли;

- порция творога с изюмом и медом;

- стакан йогурта или кефира до 5% жирности;

- запеченное яблоко или тыква.

Важные правила, которые следует соблюдать, ужиная прямо перед сном:

- порция позднего ужина не должна превышать 300 ккал и 200 г;

- лучше съесть что-то одно, не смешивая разные белки;

- нельзя запивать еду водой, так как это может привести к отечности;

- не увлекаться свежими фруктами и ягодами, потому что они усиливают аппетит.

Очень часто позволять себе поздние ужины все-так не стоит, лучше есть за пару часов до сна, а перед сном выпивать кружку зеленого или травяного чая с медом.



Теги: Донбасс, здоровье, еда, советы
 
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