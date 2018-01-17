Овощ, который улучшает зрение, снимет воспаление, укрепляет сердце

17.01.2018 08:02

Сельдерей не только вкусный, а и полезный! Вам стоит попробовать этот удивительный овощ!

Сельдерей – это один из самых распространенных овощей и в то же время, один из самых здоровых. Считается, что сельдерей низкокалорийный, поэтому вы будете сжигать больше калорий, чем он содержит.

Употреблять можно каждую часть сельдерея – от семян до листьев.

Этот здоровый овощ также содержит множество необходимых минералов и витаминов, обладает высоким содержанием фолиевой кислоты и калия — все, что организму необходимо для оптимального выполнения своих функций.

Высокое содержание витамина С, присутствующего в сельдерее, укрепит вашу иммунную систему. Зная все это, теперь мы можем включить сельдерей в ваш рацион уже сегодня!

Вот основные причины, которые покажут вам, почему вы должны это сделать:

1. Лечит инфекции мочевого пузыря.

Сельдерей может помочь вымыть желчные камни из организма и вылечить инфекции мочевого пузыря из-за его мочегонных и противовоспалительных свойств..

2. Улучшает здоровье суставов.

Сельдерей может помочь вылечить подагру, артрит и ревматоидный артрит благодаря своим противовоспалительным свойствам и справиться с отеком и болью. Достаточно стакана сока сельдерея ежедневно.

3. Уменьшает воспаление.

Сельдерей обладает удивительными противовоспалительными свойствами. Наиболее полезным веществом является лютеолин, который уменьшает воспаление в гиппокампе — часть мозга, связанную с памятью.

4. Поддерживает кровяное давление.

Калий в сельдере может быть полезен при понижении артериального давления. Фталиды, которые он содержит, расслабляют мышцы вокруг артерий и позволяют кровеносным сосудам расширяться, таким образом снижая кровяное давление.

5. Снижает уровень холестерина.

Вышеупомянутые фталиды также могут уменьшить уровень плохого (ЛПНП) холестерина в организме.

Они вызывают производство желчных кислот, которые воздействуют на него, а главное, то что для достижения этого требуется только два стебля сельдерея.

6. Природный диуретик.

Уровни минералов, особенно калия и натрия в сельдерее, делают его сильным мочегонным средством. Таким образом, он может способствовать вымыванию токсинов и регулированию жидкостей.

7. Средства для улучшения пищеварения.

Сельдерей наполнен водой и нерастворимым волокном, и из-за этого он предотвращает запоры и стимулирует пищеварение.

8. Улучшает здоровье глаз.

Питательные вещества в сельдерее защищают и улучшают здоровье глаз. Только один стебель сельдерея содержит около 10% ежедневной рекомендуемой дозы витамина А, что имеет решающее значение для здоровья ваших глаз.

9. Антивозрастные свойства.

Сельдерей содержит сильные антиоксиданты, а также витамины А, D и С и другие питательные вещества. Витамин Е увлажняет кожу, а антиоксиданты предотвращают старение кожи и защищают ее от вредных веществ.

Если у Вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем Вам обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для Вашего здоровья

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на budetezdorovy.ru



