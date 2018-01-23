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Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
Зимой из-за нехватки солнца, витаминов и постоянного холода наш иммунитет особенно ослаблен. И даже если тепло одеваться, никто не застрахован от простудных заболеваний.
В первую очередь вирусы поражают дыхательные пути, вызывая стойкий кашель, воспаление горла и бронхит. Выздоровление занимает от нескольких дней до пары недель, поэтому начинать лечение нужно незамедлительно
Заметили первые признаки бронхита? Приготовьте это натуральное народное средство, которым пользовались еще наши бабушки. Считается одним из самых лучших!
Натуральное средство от бронхита
Ингредиенты:
250 мл молока
1 ч. л. сливочного масла
1 ч. л. мёда
0,25 ч. л. пищевой соды
1 желток
Приготовление:
Вскипятите молоко и остудите его.
Добавьте сливочное масло (можно заменить на какао-масло) и мёд. Хорошо перемешайте. Затем добавьте соду, яичный желток и хорошо перемешайте еще раз. Взрослые могут добавить по желанию 1 десертную ложку коньяка.
Пейте это лекарство в течение 5 дней перед сном. Первые улучшения вы заметите на следующее утро.
Источник veryinteres.
Теги: Донбасс, лечение, кашель, бронхит
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