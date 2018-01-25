Все рубрики раздела
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Как распознать пневмонию и что делать до приезда врача22:30
- Солодощі не впливають на вагу19:17
Епідемії грипу немає в жодній з областей України
Захворюваність на грип і ГРВІ у всіх областях України залишається нижче епідемічного порогу. Про це йдеться в інформаційному бюлетені МОЗ “Грип та ГРВІ в Україні” за 3-й тиждень (15–21.01.2018), передає УНН.
За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 159 260 осіб, із них 63,8% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становить 410,6 на 100 тисяч населення країни, що на 20,5% більше минулого тижня та на 21,3 % менше аналогічного періоду минулого сезону.
Найвищий інтенсивний показник зареєстровано в Київській – 665,3, найменший у Тернопільській областях – 209,6 на 100 тис. населення.
У всіх областях України спостерігалася низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, по всій території країни захворюваність на грип та ГРВІ залишається нижче епідемічного порогу, лише в деяких областях спостерігаються випадки лабораторно підтвердженого грипу.
Показник темпу приросту захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 16,9%, та 22,6% відповідно.
Госпіталізовано 3,7% осіб від загальної кількості захворілих. Серед госпіталізованих найбільше дітей віком 0–4 роки.
На третьому тижні летальних випадків через ускладнення від грипу не зареєстровано.
Теги: Донбасс, грипп, эпидемия
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- В Донецке нашли «Пик Водафона»16:54
- Разграбленная шахта на оккупированном Донбассе. ВИДЕО15:24
- Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс14:45
- .Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone14:26
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- Волкер рассказал, пойдет ли украинская армия на Донбассе в наступление с "Джавелинами"18:16
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- Названы уникальные лечебные свойства петрушки15:44
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО10:56
- Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник10:48
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города