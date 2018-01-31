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Фрукти можуть провокувати ожиріння?
31.01.2018 22:29
Американські вчені стверджують, що фрукти можуть провокувати ожиріння. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".
Дослідники з Каліфорнійського університету дійшли до висновку, що людям, які прагнуть скинути зайву вагу, варто обмежити вживання фруктів.
Справа в тому, що фрукти насичені фруктозою, яка провокує накопичення жирових клітин в організмі людини. Результати експериментів показали, що людям, які страждають серйозними формами ожиріння, повинні зовсім відмовитися від вживання фруктози.
Крім того, вчені стверджують, що фруктоза не тільки гальмує процес схуднення, але і негативно впливає на самопочуття людини. Якщо зловживати фруктами, то людина буде відчувати слабкість, нервозність і навіть відсутність сну.
Теги: Донбасс, ожирение, фрукты
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