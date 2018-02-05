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Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы
Зимой, в разгар заболеваемости ОРВИ и гриппом, люди могут распознать симптомы приближения болезней по простым признакам.
Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко, передает Обозреватель.
По ее словам, данные заболевания приходят по-разному.
"Грипп начинается с повышения температуры, с головной боли, слабости. ОРВИ обычно начинается с насморка, боли в горле, сухого кашля, а температура может не подниматься, или подняться до невысоких показателей через день-два", - пояснила Мироненко.
Как отметила вирусолог, высокого подъема температуры ОРВИ не дает.
Также Мироненко рассказала, что не существует такого диагноза как простуда.
"Простуда – это когда человек переохладился и у него начались какие-то респираторные симптомы. Такое обычно бывает у маленьких детей и старых людей, потому что есть такой вирус РСВ – респираторно-синцитиальный вирус, который может долго находиться в организме, а при переохлаждении активизироваться", - отметила медик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, врачи, грипп, ОРВИ
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