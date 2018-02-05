Названы эффективные народные рецепты от ангины

05.02.2018 07:20

Стоит попробовать.



Три эффективных способа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.



С ангиной шутки плохи, здесь помогут только проверенные способы.



Настойка из кагора и алоэ.



Приготовление: в мясорубке измельчите около 350 г алоэ, добавьте 600 г меда. Все это залейте 350 мл кагора. Поставьте в темное место настаиваться в течение 5 суток. Лечение: принимайте настойку по одной ст. л. три раза в день за час до еды. Продолжать лечение ангины до тех пор, пока не закончится настойка.



Эхинацея.



Производит интерферон, который повышает иммунитет организма и обладает противовирусным действием. Приготовление: залейте 1 чайную ложку травы 1 стаканом горячей воды. Поставьте настаиваться в течение 3:00. Принимать следует по 3 стакана дважды в день после еды. Вам понадобится 150 г травы для прохождения полного курса лечения ангины. Через полгода можно будет повторить данный курс еще раз.



Соль.



Применяется для полоскания горла при частых ангинах. Способ приготовления: разведите в теплой стакане воды 1 чайную ложку соли. Необходимо каждый день с утра, почистив зубы, прополоскать рот и горло стаканом раствора.



Затем необходимо вызвать искусственный кашель — состоится выделение слизи вместе с микробами.