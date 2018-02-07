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Что делать при симптомах гриппа в первую очередь
Медики объяснили, как действовать, если признаки гриппа "на лицо".
В связи с закрытием украинских школ практически во всех городах на карантин вопрос о гриппе, его симптомах и осложнениях является наиболее актуальным.
На сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом ниже эпидемиологического порога на 36%, но с каждым днем ситуация меняется и число больных увеличивается. Буквально два дня назад в МОЗ Украины сообщали о 21 тысяче больных гриппом по всей стране. Собственно, поэтому школы были закрыты на карантин до того момента, пока вирус не пойдет на спад.
Что делать при симптомах гриппа в первую очередь?
Вызвать врача. Это самое главное правило, которое должны выполнять взрослые в отношении себя и своих детей. Только доктор может поставить правильный диагноз и назначить единственно верное лечение.
Ограничить общение с людьми. Это касается и домочадцев и коллег по работе. Дома больной может подвергнуть опасности заражения гриппом своих близких. На работу выходить с симптомами вирусного заболевания и вовсе неблагоразумно, потому как грипп передается воздушно-капельным и бытовым путями, а это значит, что человек может заразить кучу людей.
Постельный режим. При гриппе иммунная система больного работает на износ, чтобы поскорее ликвидировать возбудителя заболевания, поэтому человеку нужно минимизировать движение тела, чтобы иммунные клетки сконцентрировались на уничтожении вируса. Наверное, вы неоднократно слышали совет от медиков, заключающийся в том, что перенесенный "на ногах" грипп может привести к серьезным осложнениям, например, пневмонии.
Не принимать никаких лекарств. Тем более, антибиотиков, ведь данные препараты обладают антибактериальным свойством, а не противовирусным. К тому же, прием каких-либо таблеток, сиропов и прочих лекарств может стереть симптоматику и врачу будет сложно поставить правильный диагноз.
Обильное питье. В случае с гриппом пить можно любую жидкость, но без газа. Вода, травяные отвары, напиток из малинового варенья, молоко с медом, шиповниковый настой и прочие напитки способствуют выведению токсинов из организма, в том числе и вирусов.
Прививаться от гриппа уже поздно, так как для выработки антител к вирусу в организме человека необходимо несколько недель, но медики все же настаивают на вакцинации, чтобы таким образом люди могли облегчить симптоматику гриппа и избежать осложнений.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, вирус, грипп, советы
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