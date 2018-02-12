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Ученые открыли новые полезные свойства пива
Ученые из Университета штата Орегон (США) во время исследований обнаружили в пиве новые целебные свойства. Данные, которые они предоставили, свидетельствуют о том, что пиво помогает снизить давление, уменьшить вес и предотвратить диабет.
Исследование проводилось на мышах, которых держали на так называемой «западной диете», типичном рационе среднестатистических американцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на НаПенсии.
Для этого режима питания характерно употребление большого количества жиров и калорий. У животных вследствие такой диеты развилось множество проблем со здоровьем, включая главных врагов американского здравоохранения — ожирение и гипертонию.
Исследование показало, что флавоноид ксантогумол, который входит в состав пива, способен обратить вспять негативный эффект слишком жирного рациона. Мыши, получавшие ксантогумол, быстрее ощущали насыщение при употреблении пищи, так как их организм становился более чувствительным к лептину — гормону, который сигнализирует мозгу, когда нужно прекращать есть и начать сжигать жир. Соответственно, животные довольствовались меньшим количеством пищи, что естественным образом уменьшало и объем поглощаемых жиров.
Также было обнаружено, что ожиревшие из-за питания мыши, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, демонстрировали снижение инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность – это невосприимчивость к инсулину, который играет принципиально важную роль в процессах усвоения углеводов организмом, стабилизации уровня сахара в крови, аппетита и жироотложения. Высокая инсулинорезистентность коррелирует с увеличенным риском появления диабета.
Теги: Донбасс, здоровье, пиво, польза
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