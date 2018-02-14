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Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами
14.02.2018 21:35
Известный врач Евгений Комаровский написал отличную статью о том, как избежать вирусов, и о правилах лечения, если уже успели заразиться.
Запомните самое главное: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Это грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, это вообще не грипп — неважно. Важно лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-капельным путем и что он поражает органы дыхания.
Профилактика
- Если есть возможность сделать прививку — прививайтесь, но при условии, что для вакцинации не надо будет сидеть в сопливой толпе в поликлинике. Имеющиеся вакцины защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа.
- Никаких лекарств и народных средств с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть никакой лук, никакой чеснок, никакая водка и никакие таблетки не способны защитить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности. Все эти «лекарства» удовлетворяют главную ментальную потребность — «надо что-то делать». Основная польза всех этих «лекарств» — психотерапия.
- Источник вируса — человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в супермаркет — мудрое решение!
- Маска — полезная штука, но не панацея. Желательно видеть ее на больном, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом. Здоровому она не нужна.
- Руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой — здравствуй, ОРВИ. Не трогайте свое лицо. Мойте руки чаще, носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.
- Следите за качеством воздуха. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Оптимальные параметры воздуха в помещении: температура — около 20 °С, влажность — 50–70%. Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание помещений. А вот гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально.
- В верхних дыхательных путях постоянно образуется слизь. Слизь обеспечивает функционирование местного иммунитета — защиты слизистых оболочек. Если слизь и слизистые оболочки пересыхают — работа местного иммунитета нарушается, вирусы, соответственно, с легкостью преодолевают защитный барьер, и человек заболевает с многократно большей степенью вероятности. Увлажняйте слизистые оболочки. Можно купить в аптеке готовый солевой раствор или приготовить его самостоятельно (1 ч. л. обычной поваренной соли на 1 л кипяченой воды).
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Правила лечения
- Одеваться тепло, но в комнате при этом должно быть прохладно и влажно. Почаще мыть полы, увлажнять воздух, проветривать помещение.
- Категорически не заставлять заболевшего есть. Если просит — дайте что-то легкое, углеводное, жидкое.
- Пить как можно чаще. Температура жидкости равна температуре тела. Кроме воды подойдут компоты, морсы, чай, отвары изюма, кураги. Идеально для питья — готовые растворы для регидратации (регидрон, хумана электролит, гастролит, нормогидрон и т. д.).
- Нос почаще орошать солевыми растворами.
- Для борьбы с высокой температурой принимайте только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя аспирин.
- При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны: они только усилят кашель. Поражение нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) уже не имеет к самолечению никакого отношения.
- Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.
- Все противовирусные препараты для местного применения и для глотания внутрь — лекарства с недоказанной эффективностью.
- Гомеопатия — это безопасно, вроде психотерапии, когда «надо что-то делать».
Когда нужен врач
Всегда. Но это нереально. Поэтому перечисляем ситуации, когда врач нужен обязательно:
- отсутствие улучшений на четвертый день болезни;
- повышенная температура тела на седьмой день болезни;
- ухудшение после улучшения;
- выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах ОРВИ;
- появление изолированно или в сочетании бледности кожи, жажды, одышки, интенсивной боли, гнойных выделений;
- усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох приводит к приступу кашля;
- при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибупрофен.
Врач нужен обязательно и срочно, когда:
- потеря сознания;
- судороги;
- признаки дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха);
- интенсивная боль где угодно;
- даже умеренная боль в горле при отсутствии насморка (боль в горле + сухой нос — это зачастую симптом ангины, которая требует врача и антибиотика);
- даже умеренная головная боль в сочетании с рвотой;
- отечность шеи;
- сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее;
- температура тела выше 39 °С, которая не начинает снижаться через 30 минут после применения жаропонижающих средств;
- любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вирусы, доктор
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