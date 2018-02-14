Пять способов снижения температуры без таблеток

14.02.2018 14:10

Медики рассказали, как можно сбить высокую температуру в домашних условиях без таблеток.



Главным признаком простуды и гриппа выступает высокая температура тела. Считается, что до того, как она поднимется до 38,5°C, сбивать ее лекарственными препаратами нет необходимости и это может усугубить состояние больного, так как его иммунная система пытается бороться с вирусом-возбудителем.



Если же человек раньше времени начинает принимать таблетки для снижения температуры, то иммунитет перестает вырабатывать антитела. Поэтому эффективнее в данном случае использовать народные способы, которые способствуют нормализации температуры и заодно усиливают защитные функции организма.



Эти пять способов помогут снизить температуру без таблеток:



Обтирание. Можно использовать раствор уксуса или спирта/водки с водой, но также эффективна в этом случае и простая теплая вода. Нужно смочить в ней отрезок ткани или марли и протереть открытые участки тела больного. Если ему станет холодно - укрыть одеялом, жарко - снять теплую одежду.



Мокрые носки. Нужно намочить в теплой воде и немного выжать чистые носки, надеть их на ноги, а сверху - еще одну пару носков, только уже сухих. В скором времени начнет активно выделяться пот, в следствие чего снизится температура.



Лед. Этот метод один из самых спорных. Если поместить под колени мешочки с льдом, то температура тела начнет снижаться, но из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, что опасно как для ребенка, так и для взрослого.



Клизма. При повышенной температуре можно делать очистительные клизмы с теплой водой. Они помогут очистить кишечник от токсических веществ, заодно снизив температуру и облегчив задачу иммунной системе. Но увлекаться клизмами нельзя, так как вместе с патогенными бактериями из организма выйдут и полезные бактерии.



Прием натуральных жаропонижающих. К ним относят малину, перетертую с сахаром. Обычно, ее заготавливают с лета. Но важно помнить, что малина - мощный аллерген, поэтому людям с пищевой и другими видами аллергии не стоит пользоваться этим жаропонижающим средством.



Желательно, используя эти способы, пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания и без того ослабленного организма.



В случае, когда температура повышена несколько дней подряд и не сбивается ни с помощью таблеток, ни народными способами, следует вызвать врача.

Источник: http://hronika.info