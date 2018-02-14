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Пять способов снижения температуры без таблеток
Медики рассказали, как можно сбить высокую температуру в домашних условиях без таблеток.
Главным признаком простуды и гриппа выступает высокая температура тела. Считается, что до того, как она поднимется до 38,5°C, сбивать ее лекарственными препаратами нет необходимости и это может усугубить состояние больного, так как его иммунная система пытается бороться с вирусом-возбудителем.
Если же человек раньше времени начинает принимать таблетки для снижения температуры, то иммунитет перестает вырабатывать антитела. Поэтому эффективнее в данном случае использовать народные способы, которые способствуют нормализации температуры и заодно усиливают защитные функции организма.
Эти пять способов помогут снизить температуру без таблеток:
Обтирание. Можно использовать раствор уксуса или спирта/водки с водой, но также эффективна в этом случае и простая теплая вода. Нужно смочить в ней отрезок ткани или марли и протереть открытые участки тела больного. Если ему станет холодно - укрыть одеялом, жарко - снять теплую одежду.
Мокрые носки. Нужно намочить в теплой воде и немного выжать чистые носки, надеть их на ноги, а сверху - еще одну пару носков, только уже сухих. В скором времени начнет активно выделяться пот, в следствие чего снизится температура.
Лед. Этот метод один из самых спорных. Если поместить под колени мешочки с льдом, то температура тела начнет снижаться, но из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, что опасно как для ребенка, так и для взрослого.
Клизма. При повышенной температуре можно делать очистительные клизмы с теплой водой. Они помогут очистить кишечник от токсических веществ, заодно снизив температуру и облегчив задачу иммунной системе. Но увлекаться клизмами нельзя, так как вместе с патогенными бактериями из организма выйдут и полезные бактерии.
Прием натуральных жаропонижающих. К ним относят малину, перетертую с сахаром. Обычно, ее заготавливают с лета. Но важно помнить, что малина - мощный аллерген, поэтому людям с пищевой и другими видами аллергии не стоит пользоваться этим жаропонижающим средством.
Желательно, используя эти способы, пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания и без того ослабленного организма.
В случае, когда температура повышена несколько дней подряд и не сбивается ни с помощью таблеток, ни народными способами, следует вызвать врача.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, температура, таблетки
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