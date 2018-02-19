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Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?

19.02.2018 22:30
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Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?

Смартфон - невід'ємна складова життя сучасної людини. Без цього присторою більшість вже не може уявити свого існування. Британські вчені провели цікаве дослідження і дізнались дещо нове про смартфони та здоров'я. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Фахівці з Королівського коледжу Лондона і Університету Кардіффа провели дослідження і довели, що смартфони можуть провокувати розвиток хвороби Альцгеймера. 

Вчені стверджують, що синє світло від смартфонів загрожує різним органам, починаючи від сітківки ока і закінчуючи серцем. Пам'ять також ослаблена уповільненням метаболізму, особливо після 30 років. 

Тісні "відносини" з технікою розвивають у людей хворобу Альцгеймера в дуже ранньому віці. Згідно з останнім опитуванням, 20% людей ризикують мати хворобу Альцгеймера, а життя, засноване на технологіях, може збільшити цей ризик.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, болезнь Альцгеймера, смартфон
 
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