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Эти продукты помогут избавиться от головной боли

19.02.2018 17:00
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Эти продукты помогут избавиться от головной боли

Оказывается, некоторыми продуктами можно заменить таблетки от боли в голове.

Существует масса причин, от которых у человека может разболеться голова. Но мало кто задумывается о том, из-за чего приступы головной боли учащаются и становятся невыносимыми. Выясняется, что так или иначе на самочувствие влияет то, чем и как человек питается.

Почему болит голова?

Индивидуальная непереносимость какого-то продукта или же пищевая аллергия. В данном случае головная боль может быть одним из завуалированных симптомов, который распознать поможет только врач

Обезвоживание организма. Существенный дефицит жидкости приводит к кислородному голоданию, отсюда и головные боли.

Падение уровня глюкозы в крови. Так происходит, когда человек голодает. Помимо неприятных ощущений в желудке, могут появиться и головные боли, но как только пища попадет в ЖКТ, эти неприятные симптомы исчезнут.

Продукты, от которых может разболеться голова, к ним относят: алкоголь, сыр с плесенью, консервы рыбные и мясные, колбаса, копчености, соления и так далее.

Эти продукты помогут избавиться от головной боли:

- чай, кофе, имбирный напиток, желательно с сахаром или медом;

- сочные фрукты, а также ягоды;

- морепродукты и рыба в вареном, запеченном, тушеном, приготовленном на пару виде;

- орехи, семечки и семена;

- молочные и кисломолочные продукты, творог;

- цельные злаки: хлеб и каши.

Во всех этих продуктах есть те самые необходимые вещества, полезные для кровообращения, пищеварения и здоровья в целом. Например, в орехах и морепродуктах есть Омега-3 жирные кислоты, которые славятся своей способностью снимать воспаление в организме. А в молочной продукции содержится кальций, при дефиците которого обычно повышается артериальное давление и развивается головная боль.

Если приступы головной боли случаются несколько раз в неделю, то откладывать визит к терапевту неблагоразумно, так как причина может заключаться в воспалительном процессе или развитии какого-то заболевания.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, головная боль, продукты
 
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