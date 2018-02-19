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Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить кофе
Употреблять кофе следует с особой осторожностью.
Кофе является одним из самых любимых напитков в обществе. Точнее, люди делятся на два типа: те, кто любит кофе, и те, кто равнодушен к этому ароматному напитку. Но как быть, если в медицинской карте стоит диагноз артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь? Ведь известно, что кофе повышает давление и, судя по всему, гипертоникам его пить может быть опасно для здоровья.
Что думают врачи о кофе?
Медики утверждают, что вне зависимости от показателей давления с кофе нужно быть осторожными и не злоупотреблять им. В день разрешается выпивать 1-3 чашки натурального кофе и то в первой половине дня. Но если человек является гипертоником, то ему следует перейти на кофе без кофеина, иначе побочных эффектов не избежать.
Что будет, если выпить кофе при повышенном давлении?
Ни для кого не секрет, что натуральный кофе способен быстро, но на непродолжительное время, повысить артериальное давление. Именно поэтому гипертоникам следует регулярно контролировать давление и стараться избегать кофеинсодержащих напитков.
Побочные эффекты от кофе, с которыми чаще всего сталкиваются гипертоники:
- тремор пальцев и рук в целом;
- скачок вверх кровяного давления;
- учащенное сердцебиение, тахикардия;
- головная боль в области затылка;
- ощущение беспокойства, тревоги;
- тошнота;
- изжога.
Желательно, при гипертонии избегать и других напитков, а также продуктов, в которых содержится кофеин или какао-бобы.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, гипертония, кофе, медицина
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