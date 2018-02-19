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Архив - Будь здоров!

Названа неожиданная опасность сыра

19.02.2018 09:35
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Названа неожиданная опасность сыра

Эксперты изучили предпочтения в еде 200 жертв рака.

Сыр любят многие, но мало кто знает, что его регулярное употребление может привести к большим неприятностям. Ученые выяснили, что сыроманам грозит рак мочевого пузыря: риск этого заболевания увеличивается более чем на 50 процентов у тех, кто съедает более 53г в день.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Результаты исследования, опубликованные в «Европейском журнале рака», свидетельствуют о том, то жиры влияют на шансы человека получить рак мочевого пузыря.

Результаты показали, что если человек ежедневно съедает более 53г. сыра в день, риск развития рака увелияивается более чем на половину.

Но исследователи подчеркнули, что число людей, принявших участие в исследовании, слишком мало, чтобы заключить, что сыр является одним из основных угроз для здоровья.

Для точного выявления взаимосвязи необходимы новые крупномасштабные исследования.

В том же исследователи ученые решили напомнить, что самой полезной для здоровья является средиземноморская диета, богатая оливковым маслом и растительной пищи.



Теги: Донбасс, здоровье, исследования, опасность, сыр
 
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