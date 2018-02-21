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Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза
Актуальная проблема после затяжной зимы.
Авитаминоз представляет собой довольно часто встречающуюся болезнь, которая характеризуется нехваткой витаминов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
В зоне риска возникновения заболевания находятся:
Беременные и кормящие женщины.
Люди, страдающие хроническим стрессом и имеющие проблемы с психикой.
Дети и подростки.
Люди, которые неправильно питаются и сидят на строгих диетах.
Вегетарианцы и веганы.
Главными симптомами авитаминоза считаются: повышенная усталость и сонливость, тошнота, головокружение, снижение умственной и двигательной активности, плохое состояние кожного покрова, ногтей и зубов.
Пациенты, страдающие авитаминозом, обладают слабой иммунной системой и гораздо чаще сталкиваются с различными инфекционными заболеваниями.
Для того чтобы снизить вероятность возникновения авитаминоза рекомендуется:
употреблять как можно больше свежих фруктов и овощей,
в приготовлении еды использовать только свежую зелень,
вести здоровый образ жизни,
принимать витаминные комплексы,
чаще бывать на свежем воздухе,
сбалансировано питаться,
употреблять отвар шиповника, который очень богат витаминами.
Теги: Донбасс, здоровье, авитаминоз
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