Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза

21.02.2018 21:10

Актуальная проблема после затяжной зимы.



Авитаминоз представляет собой довольно часто встречающуюся болезнь, которая характеризуется нехваткой витаминов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.



В зоне риска возникновения заболевания находятся:



Беременные и кормящие женщины.

Люди, страдающие хроническим стрессом и имеющие проблемы с психикой.

Дети и подростки.

Люди, которые неправильно питаются и сидят на строгих диетах.

Вегетарианцы и веганы.



Главными симптомами авитаминоза считаются: повышенная усталость и сонливость, тошнота, головокружение, снижение умственной и двигательной активности, плохое состояние кожного покрова, ногтей и зубов.



Пациенты, страдающие авитаминозом, обладают слабой иммунной системой и гораздо чаще сталкиваются с различными инфекционными заболеваниями.



Для того чтобы снизить вероятность возникновения авитаминоза рекомендуется:



употреблять как можно больше свежих фруктов и овощей,

в приготовлении еды использовать только свежую зелень,

вести здоровый образ жизни,

принимать витаминные комплексы,

чаще бывать на свежем воздухе,

сбалансировано питаться,

употреблять отвар шиповника, который очень богат витаминами.