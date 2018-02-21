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Архив - Будь здоров!

Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин

21.02.2018 22:36
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Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин

Химические средства портят женское здоровье.

Группа Норвежских ученых провела долгосрочное исследование. Исследователи узнали об опасных последствиях ежедневной уборки для женщин. Из-за использования химических средств легкие женщин становятся за 20 лет такими же, как у курильщика с соответствующим стажем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на monavista.ru.

Женщины подвержены особому риску заболеваний легких. Причиной такого вывода стало исследование норвежских ученых, которые доказали негативную зависимость ежедневного использования химических средств для уборки в доме или квартире. Равноценным этому является курение, которое поражает легкие. Также если выкуривать по 20 сигарет каждый день.

Обезопасить женщин от такого негатива можно при соблюдении правил работы с бытовой химией и лучшим вариантом является использование соды, уксуса и хозяйственного мыла.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, уборка
 
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