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Эти продукты способны заменить мясо в рационе
Лучшие источники белка.
Здоровое питание завоевывает мир и становиться все более популярным. При этом есть также категория людей, которая хотела бы потреблять меньше мяса, не уменьшая потребления белка, передает Хроника.инфосо ссылкой на healthystyle.info.
Для этого достаточно добавить в рацион правильные заменители мяса.
1. Яйца
Они возглавляют список продуктов, поставляющих в организм белок. При этом полезные вещества из него усваиваются почти полностью. К тому же белок быстро переваривается. Диетологи считают, что больше полезных веществ сохраняется в яйце, сваренном всмятку.
2. Кисломолочные продукты
Они являются отличным источником кальция и белка. Если раз в день вы будете употреблять кисломолочные продукты, то покроете суточную потребность организма в белке. Кстати, в твороге и сыре с меньшей жирностью гораздо больше белков, чем в жирных продуктах.
3. Рыба и морепродукты
Рыбой вполне можно заменить мясо в рационе. Рыба и морепродукты обеспечивают организм человека легкоусвояемым белком. Причем белок рыбы ничем не уступает мясному. В нем столько же аминокислот и полезных веществ. К тому же благодаря витаминам D и E рыба улучшает зрение, состояние кожи, волос и зубов.
4. Бобовые вместо мяса
Фасоль, горох, соя, чечевица, чина, нут способны заменить мясо в рационе, так как содержат растительный белок. Особенно полезны чечевица и фасоль. Чтобы бобовые лучше усваивались организмом, их лучше употреблять в сочетании с другими овощами.
5. Орехи
Запасы белков можно пополнять орехами. По мнению диетологов, орехи отлично помогают сохранить здоровье и молодость. Больше всего качественных белков содержится в грецком орехе, немного меньше – в миндальном.
6. Грибы
Они являются отличным поставщиком белка. При этом низкокалорийные, что важно для тех, кто хочет похудеть. Так как грибы трудно перевариваются, употреблять каждый день их не стоит.
7. Крупы
Они также богаты протеинами и могут заменить мясо. Овсянка, рис, кукуруза в качестве гарнира станут дополнительным источником белка. А гречка содержит больше всего белка среди прочих круп (больше 12%). Ее полезно есть детям и беременным.
Теги: Донбасс, мясо, белок, продукты
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