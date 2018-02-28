Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья

28.02.2018 08:41

В Украине - непогода.



Медики, диетологи и полярники дали дельные советы, как правильно вести себя при лютых морозах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.



Так, врачи советуют всем все равно гулять на свежем воздухе, только пенсионерам, диабетикам и сердечникам – не так долго и желательно с горячим чаем в термосе.



"Сказать, что мы можем с помощью чего-то поднять иммунитет, кроме здорового образа жизни, в принципе, нельзя. Сами по себе морозы на иммунитет никак не влияют. Мы рекомендуем гулять по 30 минут в день", - говорят медики.



И добавляют, что использовать при этом кожаные перчатки и обтягивающую одежду не стоит, как и металлические изделия, потому что от последних можно получить локальные обморожения.



Диетологи советуют в мороз всегда быть сытым, есть и пить теплые блюда, в частности супы и чаи из малины, калины, имбиря. Употреблять предлагают прежде всего яйца, рыбу, мясо, зелень, овощи, орехи, а также чеснок, лук и немного сала.



Во время холода специалисты рекомендуют забыть про диеты и ни в коем случае не голодать, потому что это избавит организм от необходимой энергии, а переносить холод будет еще труднее. Ошибочным называют специалисты мнение о согревающих свойствах алкоголя – тот нагружает печень, и силы организма потом тратятся на нее.



Свои советы дали и украинские полярники, за плечами которых работа на антарктической станции "Академик Вернадский", где средняя температура зимой составляет -27 С.



Справиться с ней помогало движение – умение не стоять долго на одном месте. Поэтому опытные люди советуют больше ходить пешком вместо езды в общественном транспорте и чаще делать физические упражнения. А также одевать термобелье, а чтобы не мерзло лицо – надевать лыжные маски и балаклавы.