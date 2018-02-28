Все рубрики раздела
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце
Группа биологов из Тайваня провела ряд исследований, в ходе которых обнаружила пяти наиболее популярных во всем мире обезболивающих. Однако оказалось, что все препараты значительно повышают риск сердечного приступа или инсульта даже у тех, кто никогда не испытывал подобных проблем. Об этом сообщают СМИ.
В исследовании приняло участие более 56 тыс. людей, у которых иногда наблюдалось повышенное давление. Эксперты досконально изучили влияние каждого из "большой" пятерки препаратов - ибупрофена, диклофенака, напроксена, целекоксиба и мефаминовой кислоты. Оказалось, что ибупрофен приводит к 1 сердечному приступу на 305 человек, а целекоксиб вызывает аналогичный исход уже 1 из 105 человек.
Статистика показала, что употребление диклофенака приводит к инсульту или сердечному приступу в 1 случае из 245. Для напроксена показатели оказались чуть выше — серьезные проблемы со здоровьем испытывает 1 человек из 214.
Мефаминовая кислота оказалась самым безопасным обезболивающим. Сердечный приступ или инсульт подстерегает "всего лишь" 1 человека из 394.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сердце, лекарства
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Поберегите сердце
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- В МАРИУПОЛЕ РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРДИОЦЕНТРА
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков