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Архив - Будь здоров!

Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?

05.03.2018 22:18
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Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?

Багато сучасних людей розігрівають їжу за допомогою мікрохвильової печі у спеціальному пластиковому посуді. Але чи корисно це для здоров'я?

Розігрівання їжі в пластиковому посуді може бути небезпечним для здоров'я людини через вміст в ньому кількох шкідливих речовин. Експерти розповіли, яку ще шкоду може завдати здоров'ю використання мікрохвильовки.

Пластик містить два потенційно небезпечних з'єднання: бісфенол-А (BPA), який додають, щоб зробити його твердим і прозорим, і фталати, які роблять матеріал гнучким і м'яким. Експерти відзначають, що тепло, яке використовується для приготування або розігрівання їжі, руйнує живильні речовини на клітинному рівні, тому приготування продуктів при належних температурах протягом коротшого часу є ключем до збереження корисних властивостей страви.

Крім того, іноді небезпечно розігрівати птицю або рибу, адже там містяться сполуки, здатні викликати зміни в ДНК, що може збільшити ризик розвитку раку. За словами експертів, вплив фталатів також пов'язаний з проблемами фертильності, а ще з підвищеним ризиком серцевих хвороб і діабету. Тим не менше, немає остаточного доказу того, що вплив зараженої пластиком їжі викликає серйозні побічні ефекти для людей.

 




Теги: Донбасс, здоровье, еда, вред, посуда
 
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