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Что делать при простуде: важные правила
Медики обозначили главные ошибки тех, кто лечится в домашних условиях.
Начало весны - это пик простудных заболеваний, а потому важно знать правила эффективного лечения. Многие люди предпочитают лечиться дома и не обращаются к терапевтам за помощью, в результате большинство из них сталкиваются с осложнениями в виде бронхитов, пневмонии, затяжного насморка или кашля и так далее.
В связи с этим медики рекомендуют в первую очередь проконсультироваться с профессиональным доктором, который поставит верный диагноз и назначит правильное лечение, чтобы в итоге не было никаких статочных явлений и осложнений. А уже потом приступать к "домашнему" лечению.
О каких правилах следует помнить при лечении простуды:
- первые 2-3 дня нужно соблюдать постельный режим;
- воздух в комнате, где находится простудившийся человек, должен быть влажным;
- чаще проветривать комнату, чтобы заходил свежий воздух, а вирусы, витающие в атмосфере, ликвидировались;
- перед сном можно делать горячие ванночки для ног, но только если температура тела не повышена;
- обильное теплое питье, причем нужно пить не только воду, а и молоко, малиновый, ромашковый, липовый чай и другие полезные напитки;
- меньше налегать на соль и соленую пищу, так как она задерживает жидкость в организме, а это значит, что патогенные микроорганизмы будут дольше оставаться в нем;
- ноги должны быть в тепле;
- при общении с больным желательно, чтобы у обоих были надеты новые респираторные маски на лице, таким образом, никто другой не подхватит вирус.
Эти советы от медиков позволят быстрее вылечить простуду и вернуться в прежний ритм жизни без осложнений.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, простуда
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