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Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом

07.03.2018 21:15
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Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом

Благодаря советам медиков, удастся предупредить ухудшение здоровья и самочувствия в период межсезонья.

В самом начале весны многие люди сталкиваются с такой проблемой, как авитаминоз, то есть дефицит витаминов, из-за которого резко ухудшается самочувствие и внешний вид человека.

Самыми распространенными симптомами весеннего авитаминоза являются: сонливость, раздражительность, апатия, перепады настроения, сухость и шелушение кожи, ломкость волос и ногтей, замедление обмена веществ, обострение хронических заболеваний и так далее.

Витаминную недостаточность можно предупредить. Для этого нужно:

- налегать на сезонные овощи и фрукты, а также зелень;

- пить больше жидкости, в частности ягодных и травяных настоев;

- чаще бывать на свежем воздухе;

- включить в рацион питания продукты, обогащенные Омега-3 жирными кислотами: рыбу, авокадо, орехи, оливковое масло, морепродукты;

- ежедневно употреблять природные антисептики - лук и чеснок;

- сахар заменить на мед;

- исключить из ежедневного меню вредные блюда, обогащенные консервантами, усилителями вкуса, канцерогенными жирами, красителями;

- полностью отказаться от употребления алкогольных напитков, потому как они уничтожают полезные вещества в организме и отравляют собой кровь, а также способствуют кислородному голоданию мозга.

Очень важен позитивный настрой, так как он помогает организму без проблем подстроиться к новым условиям, в том числе и погодным.

Как видите, правила профилактики весеннего авитаминоза чрезвычайно просты и каждый желающий может предупредить витаминную недостаточность, если задастся такой целью.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, витамины, весна, авитаминоз
 
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