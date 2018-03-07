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Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом
Благодаря советам медиков, удастся предупредить ухудшение здоровья и самочувствия в период межсезонья.
В самом начале весны многие люди сталкиваются с такой проблемой, как авитаминоз, то есть дефицит витаминов, из-за которого резко ухудшается самочувствие и внешний вид человека.
Самыми распространенными симптомами весеннего авитаминоза являются: сонливость, раздражительность, апатия, перепады настроения, сухость и шелушение кожи, ломкость волос и ногтей, замедление обмена веществ, обострение хронических заболеваний и так далее.
Витаминную недостаточность можно предупредить. Для этого нужно:
- налегать на сезонные овощи и фрукты, а также зелень;
- пить больше жидкости, в частности ягодных и травяных настоев;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- включить в рацион питания продукты, обогащенные Омега-3 жирными кислотами: рыбу, авокадо, орехи, оливковое масло, морепродукты;
- ежедневно употреблять природные антисептики - лук и чеснок;
- сахар заменить на мед;
- исключить из ежедневного меню вредные блюда, обогащенные консервантами, усилителями вкуса, канцерогенными жирами, красителями;
- полностью отказаться от употребления алкогольных напитков, потому как они уничтожают полезные вещества в организме и отравляют собой кровь, а также способствуют кислородному голоданию мозга.
Очень важен позитивный настрой, так как он помогает организму без проблем подстроиться к новым условиям, в том числе и погодным.
Как видите, правила профилактики весеннего авитаминоза чрезвычайно просты и каждый желающий может предупредить витаминную недостаточность, если задастся такой целью.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, витамины, весна, авитаминоз
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