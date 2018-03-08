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Названо неожиданное полезное свойство вина

08.03.2018 17:54
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Названо неожиданное полезное свойство вина

Вино как способ похудения.

Люди, которые выпивают пару бокалов вина перед сном, гораздо реже сталкиваются с ожирением. К такому выводу пришли научные работники из Вашингтонского и Гарвардского университетов, передает Хроника.инфо.

Американские ученые провели масштабное исследование, результаты которого показали, что вино может приносить организму пользу. Как выяснилось, выпивая всего 50 мл напитка перед сном, человек начинает худеть, а его самочувствие улучшается.

Отмечается, что поклонницы фитнеса, которые любят выпить бокальчик-другой вина перед сном, практически никогда не набирают лишний вес. Ученые объясняют этот факт присутствием в хмельном напитке ресвератола. Это вещество действует на жировые клетки в организме, предотвращая их появление.

Около 30% “иностранных” вин на полках отечественных магазинов — произведены у нас. Такую тенденцию эксперты объясняют рекламной политикой Евросоюза.

Вместе с тем украинские вина активно улучшают свое качество, расширяют линейки и продаются по приемлемой для потребителя цене.

К примеру, недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный "Совиньон", нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное "Бастардо".



Теги: Донбасс, здоровье, вино, польза
 
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