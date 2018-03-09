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Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром
Отвары из лекарственных трав помогают быстро устранять похмелье, а также улучшать состояние здоровья в целом.
Для укрепления здоровья сейчас все большую популярность получают лечебные чаи и целительные коктейли из лекарственных трав, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на HealthInfo.
Сама природа дала человеку надежного друга – растение. В народной медицине выделены энергетические сборы лекарственных растений. Приняв их настои, человек обретает небывалые силы. Эти напитки влияют сказочно, как живая вода, потому что в целебные сборы входит набор лекарственных растений, которые помогают человеческому организму бороться с недугами, пишет Михаил Звонарев в книге «Лучшие рецепты от похмелья».
На Руси в древности широко пользовались подобными напитками и из уст в уста передавали их состав. Эффективную, уникальную роль «чистящего средства» сосудов, печени, почек и других органов тела великолепно исполняют лекарственные растения.
В сборах содержится комплекс естественных витаминов и микроэлементов в оптимальном для организма сочетании. Кроме того, правильно приготовленные настои лекарственных растений восстанавливают нормальную микрофлору кишечника, способствуют ликвидации дисбактериоза, что зачастую бывает после веселой вечеринки.
В результате использования лекарственных растений нормализуются обмен веществ и содержание холестерина в крови, усиливается выделение из организма токсических веществ, что замедляет развитие атеросклероза и связанных с ним осложнений, повышается энергетический обмен. Настои трав, корешков, цветков способствуют нормализации функции нервной системы, стабилизации артериального давления, улучшению коронарного кровообращения, исчезновения бессонницы и повышению работоспособности.
Наука о чае создавалась веками, на выведение новых сортов уходили годы, жизни целых поколений. Помимо черного и зеленого чая существуют желтый, красный, белый. Есть и лечебные – из трав, жаль только, что интересоваться ими начинают люди, лишь когда заболевают.
Народная медицина накопила немало рецептов. Например, при язвенной болезни желудка к основному сбору из пяти трав, куда входят ромашка, зверобой, календула, бессмертник и цвет боярышника, добавляются корень солодки и купены, лапчатка. Страдающим гипертонией к основному, сбору следует добавить василистник, гармалу, корень валерианы, а также эфедру, солодку, розмарин и чуть-чуть черного индийского или цейлонского чая. Для диабетиков полезно присоединять козлятник (галегу), лист ореха (грецкого), солодку, девясил. Ангины лечите чаем из айланта (китайского ясеня). Черный чай отлично помогает при гипотонии, а зеленый – при гипертонии. Зеленый чай к тому же снимает влияние радиации.
Включите в состав ромашку, лаванду, розмарин, донник, мать-и-мачеху, зизифору (горный чабрец). Этот удивительный «букет» поможет улучшить обменные процессы в организме.
Приготовление целебного чая несложно, но необходимо соблюдение непременного правила: это надо делать обязательно в фарфоровом или фаянсовом заварном чайнике, в крайнем случае, в эмалированной кружке или кастрюльке. Обдав посуду кипятком, бросьте щепотку трав (смесь уже должна быть готова), добавьте маленькую щепотку черного или зеленого чая, 1 чайную ложку меда или кусочек сахара. Последние два компонента способствуют устранению горечи, благодаря им чай лучше усваивается. Хорошо бы 3 раза перелить содержимое из чайника в другую посуду и обратно. Через 3 – 4 минуты напиток готов – эфирные масла держатся только это короткое время. Наливайте 1/3 чашки и пейте небольшими глотками. Можно повторно запаривать травы, но только крутым кипятком. Чай пьют до, после, во время еды и просто, когда есть в нем потребность, но обязательно неостывшим.
Хорошо попить такой чаек с похмелья в русской баньке, не торопясь, спокойно, одному, а лучше с друзьями.
Теги: Донбасс, здоровье, похмелье
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