Медики подсказали, как весной избежать головных болей

12.03.2018 16:20

В весенний период от скачков атмосферного давления и перепадов температур воздуха люди часто сталкиваются с головными болями.



Особенно страдают люди, у которых имеются заболевания сердца, сосудистые нарушения, замедленное кровообращение и проблемы с артериальным давлением. Но медики утверждают, что головной боли можно избежать, правда, для этого потребуется приложить некоторые усилия и строго выполнять меры профилактики данного симптома метеозависимости и чувствительности к изменениям погодных условий.



Что делать, чтобы голова не болела на "весеннюю погоду"?



- ежедневный массаж головы, причем его можно делать самостоятельно;



- растяжку нужно делать хотя бы один раз в день, чтобы в мышцах, позвоночнике и сосудах не было никаких застоев;



- исключить из рациона питания продукты и напитки, содержащие кофеин;



- включить в рацион продукты, обогащенные Омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В и магнием;



Отличное профилактическое средство против головной боли, которое можно использовать и в качестве обезболивающего: смешать в стеклянной банке 10 измельченных зубчиков чеснока, полтора стакана меда и 5-10 горошков черного перца, все смешать и поставить настаиваться в темное прохладное место на 5 дней. Затем переставить в холодильник и употреблять по чайной ложке этого "лекарства" 2-3 раза в день, а если голова только начала болеть, то можно съесть столовую ложку средства.

Источник: http://hronika.info