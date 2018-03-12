Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны

12.03.2018 09:07

Смартфон негативно влияет на мозг.



Постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов негативно влияют на мозг, рассказал порталу Business Insider врач-эндокринолог Роберт Ластиг.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на informator.news.



В современном мире люди привыкли к тому, что их периодически отвлекают уведомления от смартфонов. По словам Ластига, мы фактически приучаем мозг находиться в состоянии перманентного напряжения и страха из-за ожидания. Так, по данным исследований, 86 процентов американцев часто проверяют почту и аккаунты в соцсетях, что вызывает у них стресс, пишет Business Insider.



Это, в свою очередь, приводит к тому, что префронтальная кора мозга, ответственная за многие важные когнитивные функции, "расстраивается" и практически перестает функционировать.



"В конце концов вы просто начинаете делать глупости", — пояснил Ластиг.



Проблема заключается в том, что мозг 97,5 процента людей в любой момент времени способен концентрироваться только на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит новое уведомление, человек вынужден переключаться. При этом выделяется гормон стресса — кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.



Таким образом, стресс, который мы испытываем, пытаясь выполнять одновременно несколько задач, ухудшает наше состояние и в то же время заставляет хотеть отвлечься еще раз из-за влияния дофамина.



Смартфоны, безусловно, не являются злом, подчеркнул Ластиг, но когда они раз за разом переключают наше внимание на себя, это становится проблемой. По его мнению, бороться с этим можно, вытеснив зависимость от гаджетов за границы "социально приемлемого поведения" — как, например, курение в помещении.



"Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому, что вы не сможете постоянно доставать телефон при людях", — заключил он.