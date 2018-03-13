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Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа
Одним только укреплением иммунитета в самом начале весны не стоит ограничиваться.
Лучше предупредить заболевание, нежели потом его лечить - это правило известно всем, правда, лишь немногие им пользуются в повседневной жизни.
Весной иммунитет человека ослабляется из-за дефицита некоторых витаминов, а также резких перепадов температур воздуха и в целом - от смены сезонов.
Медики рекомендуют всячески помогать своей иммунной системе, например, включать в рацион питания как можно больше сезонных овощей и фруктов, жирной рыбы и, наоборот, нежирного мяса, молочнокислых напитков. Также, очень важно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физической активностью, будь то прогулки, пробежки, утренние зарядки или тренировки после работы в спортзале.
Выполняйте следующие меры профилактики простуды и гриппа, чтобы оставаться здоровыми в межсезонье:
- отказаться от посещения массовых мероприятий на некоторое время;
- мыть руки с мылом;
- промывать нос солевым раствором после посещения общественных мест;
- есть чеснок и репчатый лук ежедневно;
- проконсультироваться с терапевтом и принимать витамины;
- не менее одного часа в день гулять на улице и дышать свежим воздухом;
- каждый вечер делать паровые ингаляции с эфирными маслами хвои;
- избегать контакта с людьми, у которых невооруженным глазом заметны симптомы ОРВИ и гриппа;
- в общественном транспорте и местах скопления людей лучше надевать на лицо новую респираторную маску;
- вместо привычных кофе и чая нужно пить отвар шиповника, имбирный напиток, липовый и ромашковый чай и так далее.
При появлении первых симптомов простуды, ОРВИ или гриппа следует немедленно вызвать врача на дом и не пытаться "оставаться в строю", несмотря на насморк, повышенную температуру тела, кашель, ведь так вы рискуете получить осложнения.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, грипп, профилактика
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