Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа

13.03.2018 09:56

Одним только укреплением иммунитета в самом начале весны не стоит ограничиваться.

Лучше предупредить заболевание, нежели потом его лечить - это правило известно всем, правда, лишь немногие им пользуются в повседневной жизни.

Весной иммунитет человека ослабляется из-за дефицита некоторых витаминов, а также резких перепадов температур воздуха и в целом - от смены сезонов.

Медики рекомендуют всячески помогать своей иммунной системе, например, включать в рацион питания как можно больше сезонных овощей и фруктов, жирной рыбы и, наоборот, нежирного мяса, молочнокислых напитков. Также, очень важно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физической активностью, будь то прогулки, пробежки, утренние зарядки или тренировки после работы в спортзале.

Выполняйте следующие меры профилактики простуды и гриппа, чтобы оставаться здоровыми в межсезонье:

- отказаться от посещения массовых мероприятий на некоторое время;

- мыть руки с мылом;

- промывать нос солевым раствором после посещения общественных мест;

- есть чеснок и репчатый лук ежедневно;

- проконсультироваться с терапевтом и принимать витамины;

- не менее одного часа в день гулять на улице и дышать свежим воздухом;

- каждый вечер делать паровые ингаляции с эфирными маслами хвои;

- избегать контакта с людьми, у которых невооруженным глазом заметны симптомы ОРВИ и гриппа;

- в общественном транспорте и местах скопления людей лучше надевать на лицо новую респираторную маску;

- вместо привычных кофе и чая нужно пить отвар шиповника, имбирный напиток, липовый и ромашковый чай и так далее.

При появлении первых симптомов простуды, ОРВИ или гриппа следует немедленно вызвать врача на дом и не пытаться "оставаться в строю", несмотря на насморк, повышенную температуру тела, кашель, ведь так вы рискуете получить осложнения.

Источник hronika.info