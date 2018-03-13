Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт

13.03.2018 19:34

Многие из нас слышали информацию, будто сало вредно для здоровья и увлекаться им не стоит, так как оно слишком жирное и калорийное. Особенно этот миф касается людей, которые имеют избыточную массу тела и являются сердечниками.

У британских диетологов совершенно иное мнение на счет сала. Они утверждают, что этот продукт мега-полезен и отказываться от него глупо.

Все дело в том, что сало обогащено мононенасыщенными жирами, которые чрезвычайно полезны для пищеварения и здоровья всего организма человека. Именно поэтому, профессиональные диетологи рекомендуют употреблять сало каждый день, но, конечно же, маленькими порциями.

Как и когда есть сало, чтобы оно улучшило качество здоровья?

Буквально 30-50 г сала в первой половине дня не навредят вашей фигуре, а, наоборот, принесут максимум пользы. На ужин салом увлекаться и вправду нежелательно, так как ночью организму нужно дать возможность отдохнуть.

Сало нужно есть "чистым", то есть продукт, который мы можем купить в магазине, содержит в себе много лишних и не полезных добавок в виде консервантов, усилителей вкуса, соли и прочих. Лучше всего покупать свежее сало и мариновать, запекать с чесноком или солить дома.

Что касается соленого сала, то его перед употреблением лучше вымочить в кипяченой воде, дабы избавиться от ненужной соли.

Полезные свойства сала, о которых вы могли не знать:

- укрепляет иммунную систему и усиливает защитные функции организма;

- согревает;

- улучшает настроение и оказывает благотворное воздействие на нервную систему;

- улучшает состояние кожи и волос;

- предупреждает процессы преждевременного старения клеток и тканей организма;

- утоляет голод и надолго насыщает.

Кстати, британский диетолог и автор многих диет для похудения Джо Траверс и вовсе рекомендует заменить масло на сало. По его мнению, так человек получит больше пользы от еды, нежели в случае с привычным добавлением растительного или сливочного масла в пищу.

Источник hronika.info