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Эти «домашние» методы помогут при простуде
Представленные народные способы лечения простудных заболеваний проверены многими людьми.
Если вы обратились к терапевту с жалобами на симптомы простуды и вам поставили диагноз ОРВИ, тогда, помимо назначенных препаратов, можно начать принимать еще и натуральные средства, которые не хуже таблеток помогают справиться с недугом.
Эти "домашние" методы лечения простуды хороши тем, что ингредиенты для их приготовления обычно находятся под рукой, а если дома таковых не нашлось, то в аптеке они стоят гораздо дешевле популярных противопростудных препаратов.
Что делать, чтобы быстрее вылечить простудное заболевание?
Мед+молоко. Растворить столовую ложку меда в стакане теплого молока и выпить. Повторять процедуру можно 2-3 раза в день.
Пиво+мед. Для начала следует подогреть на медленном огне 200 мл пива, затем добавить к нему ложку меда и выпить непосредственно перед сном.
Рябиновая безалкогольная настойка. В термос поместить по 3 ст.л ягод и цветков рябины, залить литром кипятка и оставить настаиваться с вечера до утра. Процедить, добавить 2-3 ложки меда и пить по стакану настойки три раза в день, желательно теплой.
Сок хрена+мед. Смешать в равных пропорциях сок и мед в стеклянной банке. Перед сном съесть столовую ложку смеси и запить стаканом теплой воды.
Целебный сбор. Смешать в пиале 50 г зеленого чая с мятой, липой, чабрецом и зверобоем - по столовой ложке каждого ингредиента. Затем взять 1 ст.л сбора, пересыпать в чашку и залить кипятком. Дать настояться, процедить и добавить мед для приятного вкуса и повышения полезных свойств травяного чая. Пить по стакану за 20 минут до еды 3 раза в день, можно с долькой лимона.
В случае, если народные методы лечения не оказывают должного эффекта и больной продолжает кашлять, у него заложен нос и поднялась высокая температура тела, нужно срочно вызывать врача, быть может у человека вовсе не простуда, а тяжелая вирусная инфекция.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, лечение, ОРВИ
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