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Важные факты о курении, которые мало кто знает
Ученые рассказали о негативном воздействии курения на мозг человека.
Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью. Именно об этом всех курильщиков предупреждают не только медики, а и производители сигарет. Также, в последнее время отмечается тенденция отказа от курения, так как люди стараются вести здоровый образ жизни и хотят прожить долгую жизнь.
Ученые в очередной раз решили отметить факты о курении, которых многие могут попросту не знать:
Никотин вызывает зависимость и потому так сложно бросить курить.Оказывается, никотин стимулирует тот участок мозга, который отвечает за получение удовольствия. Как только данное вещество перестает поступать - человек начинает испытывать жуткую неудовлетворенность всем, что его окружает.
Выкуривание нескольких десятков сигарет в сутки ведет к ослаблению и даже уменьшению мозга в объеме. В результате это может привести к развитию старческого слабоумия.
Чем раньше человек начинает курить, тем ниже у него уровень интеллекта.Более того, с годами он будет только ослабевать.
Курение снижает концентрацию внимания, а не помогает сконцентрироваться, как многие думают. На самом деле, люди привыкли находить массу оправданий тому, что не могут распрощаться с вредной привычкой. Сфокусировать свое внимание после выкуренной сигареты не получится, так как в сосуды мозга перестанет поступать кислород, ликвидируемый никотином.
Инсульт и курение - два абсолютно разных понятия, которые имеют взаимосвязь. Ученым удалось установить, что из-за никотина кровь становится густой и от этого замедляется кровообращение, за счет чего образуют тромбы, а это повышает риск инсульта в несколько раз.
Эта информация о вреде курения вполне может стать мотивацией к тому, чтобы наконец-то курильщики смогли отказаться от сигарет во благо своего здоровья.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, курение, опасность, вред
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