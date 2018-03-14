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Важные факты о курении, которые мало кто знает

14.03.2018 09:41
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Важные факты о курении, которые мало кто знает

Ученые рассказали о негативном воздействии курения на мозг человека.

Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью. Именно об этом всех курильщиков предупреждают не только медики, а и производители сигарет. Также, в последнее время отмечается тенденция отказа от курения, так как люди стараются вести здоровый образ жизни и хотят прожить долгую жизнь.

Ученые в очередной раз решили отметить факты о курении, которых многие могут попросту не знать:

Никотин вызывает зависимость и потому так сложно бросить курить.Оказывается, никотин стимулирует тот участок мозга, который отвечает за получение удовольствия. Как только данное вещество перестает поступать - человек начинает испытывать жуткую неудовлетворенность всем, что его окружает.

Выкуривание нескольких десятков сигарет в сутки ведет к ослаблению и даже уменьшению мозга в объеме. В результате это может привести к развитию старческого слабоумия. 

Чем раньше человек начинает курить, тем ниже у него уровень интеллекта.Более того, с годами он будет только ослабевать.

Курение снижает концентрацию внимания, а не помогает сконцентрироваться, как многие думают. На самом деле, люди привыкли находить массу оправданий тому, что не могут распрощаться с вредной привычкой. Сфокусировать свое внимание после выкуренной сигареты не получится, так как в сосуды мозга перестанет поступать кислород, ликвидируемый никотином.

Инсульт и курение - два абсолютно разных понятия, которые имеют взаимосвязь. Ученым удалось установить, что из-за никотина кровь становится густой и от этого замедляется кровообращение, за счет чего образуют тромбы, а это повышает риск инсульта в несколько раз.

Эта информация о вреде курения вполне может стать мотивацией к тому, чтобы наконец-то курильщики смогли отказаться от сигарет во благо своего здоровья.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, курение, опасность, вред
 
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