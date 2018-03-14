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Архив - Будь здоров!

Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка

14.03.2018 22:21
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Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка

Німецькі вчені вважають, що жувальну гумку можна використовувати для діагностики хвороб. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Фахівці добавили у жувальну гумку фермент, який реагуватиме на запальні процеси у ротовій порожнині. Це дозволить діагностувати проблему у найкоротші терміни. 

Спеціальна жуйка - чудовий тест, який допоможе виявити патологічні зміни. Раніше медики заявляли: якщо жувати жуйку три рази на день по 30 хвилин, то можна відновити нормальну роботу шлунково-кишкового тракту.
 
Крім того, вчені доводили, що жувальна гумка допомагає швидше відновлюватися пацієнтам, які перенесли операції на черевній порожнині.



Теги: Донбасс, здоровье, жевательная резинка
 
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