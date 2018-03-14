Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка

14.03.2018 22:21

Німецькі вчені вважають, що жувальну гумку можна використовувати для діагностики хвороб. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".

Фахівці добавили у жувальну гумку фермент, який реагуватиме на запальні процеси у ротовій порожнині. Це дозволить діагностувати проблему у найкоротші терміни.



Спеціальна жуйка - чудовий тест, який допоможе виявити патологічні зміни. Раніше медики заявляли: якщо жувати жуйку три рази на день по 30 хвилин, то можна відновити нормальну роботу шлунково-кишкового тракту.



Крім того, вчені доводили, що жувальна гумка допомагає швидше відновлюватися пацієнтам, які перенесли операції на черевній порожнині.

