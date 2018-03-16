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Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья
Обычная бутилированная питьевая вода может наносить вред человеческому организму, поскольку она загрязняется от бутылок
Недавно ученые провели исследование – в разных местах девяти стран приобрели продукты одиннадцати производителей – загрязнение было установлено в 93% проб.
Речь идет о загрязнении микропластиком. Даже несмотря на то, что сегодня в окружающей среде микропластик является вездесущим, токсикологи пока находятся только в начале поиска ответа на вопрос вреда микро-частиц пластика на человеческих организм
По словам руководителя Центра экологии окружающей среды Университета штата Аризона (США) Рольфа Хальдена, ученые не знаю, сколько этих частиц на самом деле попадают в кровь. Многие из них, добавляет он, могут быть слишком большими, есть опасность попадания таких частиц в ткани организма.
“Если небольшие частицы, скажем, пластмассы, попадают в ткани организма, это может привести к нарушению клеток из-за окисления, которое, в свою очередь, вызывает хронические воспаления. Следствием этой цепи могут быть многие заболевания”, – говорит эксперт в области ядовитых для окружающей среды веществ Амстердамского свободного университета (Нидерланды) Хизер Лесли.
Сейчас проводятся исследования на мышах, и есть первые негативные результаты.
Как сообщалось ранее, американские ученые создали препарат от генетического заболевания, вызывающего слепоту, на основе вируса.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Deutsche Welle
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