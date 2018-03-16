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Від яких хвороб захистить пиво?

16.03.2018 10:01
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Від яких хвороб захистить пиво?

Більшість людей вважають, що пиво - шкідливий алкогольний напій, але фахівці з США запевняють у протилежному. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Американські біологи впевнені, що пиво може вберегти людину від небезпечних хвороб: ожиріння, гіпертонії та діабету. Користь напій може принести організму, якщо вживати його у помірних дозах.

У статті спеціалізованого видання "Scientific Reports" йдеться про те, що корисною дією володіє ксантогумол - речовина, яка міститься у хмелі. Такий висновок зробили вчені після проведення дослідження. Експерименти проводили на мишах, відгодованих на західній дієті: тварин годували їжею з високим вмістом жирів. Такий раціон провокував розвиток ожиріння, призводив до підвищення артеріального тиску і інших серйозних проблем зі здоров'ям.

В ході експериментів отримували гідрогенізовані похідні ксантогумолу тварини показували зменшення інсулінорезистентності - чинника, що призводить до появи діабету другого типу. У піддослідних також придушувалася сприйнятливість до лептину, який викликає в організмі почуття голоду. Через це гризуни раніше переживали відчуття насичення і менше їли.



Теги: США, Донбасс, здоровье, болезни, пиво
 
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