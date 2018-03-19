Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите

19.03.2018 18:32

Народные методы лечения помогут избавиться от частых приступов кашля.



Как правило, в период межсезонья обостряются все хронические заболевания, в том числе и бронхит. Тем более, что весной повышен риск простудных заболеваний, оказывающих негативное воздействие на бронхи.



В народной медицине есть множество эффективных средств от кашля при хроническом бронхите.



Предлагаем пять наиболее действенных рецептов, которые можно применять и, как профилактическое средство против обострения бронхита:



Рецепт №1



Настой корня алтея Шесть грамм измельченного корня до порошковой консистенции залить стаканом охлажденной кипяченой воды. Настаивать в течение 8-10 часов. Пить по 2-3 столовые ложки несколько раз в день при обострении бронхита.



Рецепт №2



Настой из репы Две столовые ложки измельченной репы залить стаканом кипятка. Настоять в течение двух часов. Принимать по четверти стакана 2–3 раза в день между приемами пищи.



Рецепт №3



Настой корня девясила Нужно 2 ч.л измельченного корня залить стаканом кипятка в термосе. Принимать по четверти стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Является мощным отхаркивающим средством.



Рецепт №4



Чай из плодоножек вишни Чайную ложку плодоножек (заранее высушенных и измельченных) залить стаканом кипятка. Настаивать в течение 10 минут, затем процедить и выпить. Можно добавить мед и пить такой чай несколько раз в день.



Рецепт №5



Калиновый отвар Готовится так: 100 г ягод перетереть с 200 г меда, затем поставить на паровую баню и проварить в течение 5 минут. Принимать по 2 ст. л. 2–3 раза в день, запивая стаканом теплой кипяченой воды.

Источник: http://hronika.info