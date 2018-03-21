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Как улучшить работу щитовидки

21.03.2018 18:38
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Как улучшить работу щитовидки

Методы профилактики заболеваний щитовидной железы всем доступны и просты.

От здоровья щитовидки многое зависит. Данная железа задействована не только в производстве гормонов, которые воздействуют на работу каждого внутреннего органа, но и в процессах метаболизма. Поэтому малейшая дисфункция приводит к ухудшению самочувствия и внешнего вида человека.

Медики рекомендуют заблаговременно позаботиться о своем здоровье и поддерживать щитовидку смолоду, выполняя следующие меры:

Употреблять растительные масла постоянно. Полезные жирные кислоты противодействуют сбоям в работе щитовидной железы. В ежедневном рационе питания должны присутствовать хотя бы 1-2 из этих масел: оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное, ореховое, горчичное, рапсовое, кунжутное, арахисовое и т.д.

Налегать на продукты, в составе которых есть цинк. Многие не знают, что нехватка цинка зачастую приводит к нарушению работы щитовидки - она либо начинает производить много гормонов, либо очень мало. Включите в рацион следующие продукты, обогащенные цинком: говядина, курятина, шпинат, сухофрукты, горький шоколад, рыба и морепродукты.

Меньше нервничать и в целом научиться управлять своими эмоциями как хорошими, так и плохими.

Активничать в физическом плане. Любые физические упражнения благотворно воздействуют на работу щитовидной железы, регулируя активность гормонов. Медики советуют ежедневно делать утреннюю зарядку и в течение дня больше двигаться.

Позаботиться о том, чтобы в организм поступал магний. Без магния щитовидка не в состоянии усвоить йод и другие питательные вещества. В связи с чем следует увеличить потребление продуктов, в которых есть магний: бананы, какао, отруби, сухофрукты, семена льна, яйца, шпинат, авокадо и т.д.

Не допускать йододефицита. Чем меньше йода поступает с пищей в организм человека, тем больше уменьшается выработка жизненно необходимых гормонов щитовидной железой. Поэтому врачи советуют налегать на красную рыбу, морепродукты, яйца, водоросли и другие продукты, обогащенные йодом.

От нарушений в работе щитовидной железы чаще всего страдают женщины, но это вовсе не означает, что представленные выше методы поддержания здоровья этого органа не пригодятся мужчинам.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, щитовидная железа
 
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