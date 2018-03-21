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Архив - Будь здоров!

Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе

21.03.2018 19:20
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Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе

Оказывается, кофе может принести много пользы здоровью.

Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им. 

Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.

Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.

Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?

- укрепить сосуды и сердечную мышцу;

- снизить риск сахарного диабета;

- повысить концентрацию внимания;

- снизить уровень холестерина в крови;

- улучшить работу печени;

- настроиться на позитив;

- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.

Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью. 

Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, медицина
 
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