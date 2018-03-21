Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе

21.03.2018 19:20

Оказывается, кофе может принести много пользы здоровью.



Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им.



Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.



Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.



Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?



- укрепить сосуды и сердечную мышцу;



- снизить риск сахарного диабета;



- повысить концентрацию внимания;



- снизить уровень холестерина в крови;



- улучшить работу печени;



- настроиться на позитив;



- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.



Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью.



Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.

Источник: http://hronika.info