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Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе
Оказывается, кофе может принести много пользы здоровью.
Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им.
Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.
Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.
Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?
- укрепить сосуды и сердечную мышцу;
- снизить риск сахарного диабета;
- повысить концентрацию внимания;
- снизить уровень холестерина в крови;
- улучшить работу печени;
- настроиться на позитив;
- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.
Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью.
Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, медицина
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