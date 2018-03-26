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Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней

26.03.2018 18:23
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Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней

С 28 по 31 марта Землю вновь накроют магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится, передает Обозреватель.
В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури.
По словам терапевта-кардиолога Виктории Форосенко, метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
Напомним, магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.



Теги: Донбасс, магнитная буря, март
 
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