Все рубрики раздела
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
Куркума, черный перец и кокосовое масло предоставят нам много преимуществ для здоровья сами по себе, но эти ингредиенты еще лучше, когда они объединены вместе, потому что они повышают эффективность друг друга во много раз.
Вам нужно всего около 10 минут, чтобы подготовить пасту из этого супер-трио, которое может храниться до двух недель в холодильнике.
Еще одна хорошая вещь об этой смеси заключается в том, что вы можете добавить пару чайных ложек к любому из ваших приемов пищи, поскольку она сочетается с буквально каждым блюдом.
Но прежде чем делиться рецептом, мы хотели бы напомнить вам о пользе для здоровья ингредиентов:
Куркума — очень популярная азиатско-индийская специя, которая является частью семьи имбиря. Она имеет множество преимуществ для здоровья, главным образом благодаря активному ингредиенту, называемому куркумином (вещество, которое придает ему желтый цвет). Куркумин обладает способностью блокировать болезнетворные молекулы, связанные с воспалением.
Многие исследования показали, что она более эффективна, чем некоторые сильные противовоспалительные препараты (такие как гидрокортизон), не вызывая каких-либо побочных эффектов.
Черный перец — используют в качестве специи и приправы. Многие исследования показали, что черный перец способствует снижению веса в результате его способности сжигать жир и стимулировать обмен веществ. Кроме того, он также работает как естественный антидепрессант, который помогает улучшить настроение!
Эта специя на самом деле является ключом к эффективности этой пасты благодаря ее компоненту, называемому пиперином, который обладает способностью увеличивать поглощение куркумина до 1000 раз.
Кокосовое масло состоит из более чем 90% насыщенных жиров, которые богаты триглицеридами средней цепи (которые придают ему сильные антимикробные свойства) и помогают увеличить абсорбцию куркумы. В дополнение к этому, кокосовое масло также является отличным источником белка.
Преимущества для здоровья пасты из куркумы, перца и масла:
Натуральный антиоксидант, противовоспалительный, антисептический и анальгетический
Усилитель иммунитета
Сбалансирует уровни холестерина
Детоксифицирует печень
Анти-канцерогенный
Улучшение пищеварения
Увеличивает метаболизм
Способствует снижению веса
Усиливает память и функцию мозга
Снижает высокое кровяное давление
Уменьшает воспаление и жесткость суставов
Снижает уровень триглицеридов
Рецепт:
Ингредиенты:
- 1/4 стакана порошка куркумы
- 1 ч.л. свежемолотого черного перца
- 1 ч.л. кокосового масла или оливкового
- 1/2 стакана воды
Смешайте все ингредиенты в кастрюле из нержавеющей стали и варите на среднем огне, часто помешивая. Когда смесь начнет пузыриться (через 4 минуты), уменьшите огонь и продолжайте перемешивание, чтобы предотвратить его горение. Как только он загустеет до пасты (всего около 8 минут), снимите с огня.
Дайте смеси остыть, а затем поместите ее в стеклянную банку и храните в холодильнике. Вы можете использовать пасту в течение 2 недель.
Рекомендуемое потребление составляет 2 чайные ложки в день. Вы также можете добавить пару чайных ложек к еде или к утреннему коктейлю
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на fithacker.ru
Теги: Донбасс, здоровье, польза, куркума
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ07:45
- "Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"07:25
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале в Швейцарии10:30
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Болельщики РФ по футболу пришли на матч с Францией с баннером: «Наша страна - это «Зимняя вишня», а мы в ней - это контактный зоопарк»09:15
- Новый циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине09:05
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной08:43
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт