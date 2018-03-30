Как реже болеть: ценные советы от иммунологов

30.03.2018 22:29

Медики подсказали, что делать, чтобы уменьшить количество больничных.



В течение всей своей жизни человек сталкивается с множеством бактерий и вирусов, благодаря чему у него в организме вырабатываются антитела к ним. Но если иммунная система ослаблена и защитных сил недостаточно для того, чтобы противостоять патогенным микроорганизмам, человек заболевает и не обходится без лекарственных препаратов, а также помощи квалифицированных медиков.



Как бы это странно не звучало, но большинство врачей ежедневно обследуют переносчиков тех или иных вирусов, и при этом остаются здоровыми. Оказывается, все они взяли за привычку укреплять свой иммунитет такими способами:



Витамин D гораздо полезнее витамина С. В плане укрепления иммунитета витамин D играет важнейшую роль и его дефицит как раз приводит к ослаблению защитных сил организма. Так что медики советуют чаще бывать на солнце и регулярно употреблять рыбу, а также морепродукты.



Перестать быть пассивным курильщиком. В последнее время все больше людей бросают курить, так как это вредно для здоровья. Но остальные мало задумываются о том, как плохо отражается на организме пассивное курение, которое включает в себя дыхание не только прокуренного воздуха, а и ношение одежды, пропитанной табачным дымом. То же самое касается и волос, впитывающих в себя дым от сигарет, как губка. Врачи рекомендуют чаще мыть волосы и стирать одежду, имеющие неприятный аромат.



Не мыть руки, лицо и тело антибактериальным мылом с триклозаном в составе. Вопреки данным из рекламы, откуда мы знаем, что антибактериальное мыло защищает нас от вирусов, медики утверждают, что триклозан, входящий в состав этого мыла, наоборот, разрушает защитный барьер на слизистых и коже, за счет чего вирусам из вне легче проникнуть в организм человека.



Своевременная вакцинация. Делать прививку в момент эпидемии того или иного инфекционного заболевания - небезопасно и неправильно. А вот заранее побеспокоиться о своем здоровье и пройти вакцинацию против самых распространенных вирусов просто необходимо.



Если вы будете, как и медики, соблюдать вышеперечисленные меры профилактики вирусных и бактериальных заболеваний, то, как минимум, количество больничных листов в год сократится вдвое.

Источник: http://hronika.info