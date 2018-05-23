Эти народные средства помогут нейтрализовать изжогу

23.05.2018 12:25

40% населения планеты страдают изжогой.



Изжога – довольно неприятное явление, с которым регулярно сталкивается почти 40% населения планеты. Чтобы избавиться от его характерных признаков – чувства жжения и сдавливания под грудиной – применяют медикаменты и народные средства от изжоги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.



Не секрет, что многие люди не спешат обращаться к специалистам для избавления от подобного дискомфорта, предпочитая лекарственные препараты домашним рецептам от опытных бабушек. Как правило, такие средства основаны на травах, которые действительно снижают кислотность желудка, тем самым устраняя главную причину изжоги. Но стоит помнить, что неприятное ощущение может сигнализировать об опасных патологиях органов пищеварения, вылечить которое способен лишь врач



Мы рассмотрим не только популярные народные рецепты от изжоги, но также достоверные признаки и причины данного явления.



Признаки изжоги



Появление жжения в подложечной области возникает вследствие явления, называемого рефлюкс. Этим термином в медицине обозначают выброс естественного содержимого желудка, желудочного сока, в просвет пищевода. Кислая среда желудочного сока провоцирует раздражение стенок пищевода и глотки, которые имеют противоположную pH – щелочную.



В результате больной ощущает следующие симптомы изжоги: чувство жара в пищеводе (в подложечной области); ощущение сдавливания в желудке и под грудиной; жжение во рту;



отрыжка (возникает после употребления пищи).



Причины



Обратный ток желудочного сока может быть нормальным физиологическим процессом, если он не причиняет человеку ощутимого дискомфорта и возникает непосредственно после приема пищи в результате принятия лежачего положения, а также после активных физических нагрузок.



Для устранения рефлюкса на ранних стадиях, а также для профилактики развития заболеваний органов пищеварения, стоит время от времени обращаться к рецептам народной медицины. Нашим бабушкам известно несколько методов лечения проблемы подручными средствами:

- употребление продуктов питания, улучшающих пищеварение;

- прием настоев и отваров из трав;

- использование альтернативных методов.



Продукты от изжоги: народные средства быстрого действия



Не все знают, что многие привычные продукты с кухни способны быстро восстановить нормальный уровень кислотности в пищеводе и желудке, тем самым избавив от дискомфорта.



Сельдерей. Корень этого растения можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Свежий корень необходимо натереть на терке и съесть в количестве 1-2 столовых ложки за 20-30 минут до еды. Из высушенного сельдерея готовят отвар на кипятке (2 чайные ложки на стакан кипятка), который принимают по половине стакана.



Картофель. Свежевыжатый сок из сырой картошки способен эффективно защитить пищевод от вредного воздействия желудочного сока высокому содержанию крахмала. Для приготовления сока клубень натирают на терке, а затем отжимают кашицу при помощи марли. Напиток принимают по полстакана натощак утром и вечером.



Растительное или оливковое масло. Масло мягко обволакивает стенки пищевода и желудка, быстро принося облегчение. Для лечебных целей его пьют в чистом виде, по одной столовой ложке после еды.



Семена льна от изжоги. Рецепт из этого продукта является одним из самых популярных среди средств для улучшения пищеварения. Для приготовления напитка от изжоги две столовые ложки льняной муки или семени кладут в термос с горячей водой (0,5 л), настаивают 3-4 дня, после чего пью по половине стакана по мере возникновения дискомфорта.



Рис. Для избавления от чувства жжения и сдавленности используют привычный всем рис, который отваривают в простой воде без соли и специй. Правда, рецепт не предполагает употребления каши – больному приходится пить рисовый отвар.



Черная редька с медом. Верхнюю часть плода редьки срезают ножом, чтобы получилась импровизированная крышка, а из нижней вынимают сердцевину, заготавливая пустую полость. В получившийся горшочек наливают мед, закрывают «крышкой» и оставляют минимум на сутки. Сок редьки смешается с медом и образует мягкое средство от дискомфорта в желудке, а также от кашля и прочих простудных инфекций. Принимают по одной чайной ложке каждый день.



Сода. Порошок пищевой соды – настоящая скорая помощь при острых приступах изжоги, поскольку он способствует образованию в пищеводе щелочной среды. Врачи советуют прибегать к этому способу крайне редко, поскольку злоупотребление содой при частом дискомфорте грозит нарушение водно-солевого баланса в организме.



Капуста. Сок белокочанной капусты незаменим при нарушениях пищеварения, так как содержащиеся в нем компоненты нейтрализуют пагубное воздействие соляной кислоты на органы, а также восстанавливают мелкие язвы в слизистых оболочках. При некоторых заболеваниях желудка и поджелудочной железы сок капусты противопоказан.



Яблочный уксус. Еще один спорный «дедовский» метод заключается в разведении 1 чайной ложки уксуса в 100 мл воды. Обращаться к этому средству следует с особой осторожностью, соблюдая точные пропорции рецепта и используя только 6% яблочный уксус, в противном случае больной рискует отравиться или получить химический ожог гортани и пищевода.



Рецепты на травах



Быстро снять приступ жжения под грудиной помогут отвары полезных трав, которые продаются в любой аптеке и стоят недорого по сравнению с медикаментами:



Календула от изжоги. Рецепт этого настоя популярен по причине эффективности при отсутствии каких-либо противопоказаний. Для приготовления напитка берут цветки календулы (1-2 чайные ложки), заливают стаканом холодной родниковой воды и настаивают 6 часов. После этого смесь кипятят 4-5 минут, процеживают и пьют маленькими глотками планомерно в течение дня.



Перечная мята и тысячелистник. Травы заливают 1 л воды и кипятят в эмалированной емкости около десяти минут. Отвар снимают с плиты и настаивают 2 часа в теплом месте. Перед употреблением напиток фильтруют с помощью марли. Пьют по половине стакана перед едой, дневная норма – 2,5-3 стакана. Полноценный курс составляет 21 день.



Алоэ от изжоги. Рецепт этого средства включает сок мясистых листьев растения (10 мл) и клюквенный сок (100 мл). Компоненты смешиваются с двумя столовыми ложками меда до однородного состояния. Принимать получившуюся смесь необходимо по 1 ст. ложке натощак. Лекарство помогает даже в тех ситуациях, когда другие лекарства не приносят ожидаемых результатов.



Нетрадиционные методы



Для избавления от неприятного явления применяют предметы, которые на первый взгляд кажутся несъедобными:



Мел. В рецепте используется пищевой мел, который часто привлекает беременных дам. Мел прокаливают на сковороде в течение получаса, после чего измельчают и принимают по половине чайной ложки до трех раз в день. Тем, кому не по вкусу природный мел, подойдет рецепт мела с пряными травами – к уже готовому порошку добавляют сушеный корень аира, имбиря или тмина. Три чайные ложки смеси разбавляют стаканом воды, и пьют в качестве антацидного средства при возникновении необходимости.



Зола. Для метода применяется зола от сожженной коры белой березы. Примерно половину чайной ложки порошка золы заливают теплой водой. «Напиток» употребляют при появлении симптомов проблемы.



Сигаретный пепел. Те, кто курит, могут собирать пепел от выкуренной сигареты и отправлять в рот, запивая большим количеством воды. Метод стоит назвать спорным, поскольку именно отказ от сигарет является одной из главных рекомендаций для предупреждения изжоги.



Зерна риса, ячменя, овса, сушеный горох. Сухие зернышки раскусывают зубами и тщательно пережевывают. Образовавшуюся при этом слюну глотают, а жмых выплевывают.



Яичная скорлупа. Скорлупки от сваренных вкрутую яиц очищают от пленок и перемалывают в кофемолке. Пьют по щепотке порошка по мере появления симптомов изжоги.



Все вышеперечисленные методы должны использоваться только с разрешения лечащего врача либо в качестве первой помощи, оказываемой до консультации специалиста. При острых заболеваниях органов ЖКТ некоторые народные средства противопоказаны, поскольку способны нанести существенный вред всей системе пищеварения и организму в целом.



Народные рецепты – эффективные помощники организма в борьбе с дискомфортом в подложечной области, однако в первую очередь стоит задумываться об устранении причин явления, а не его признаков. Не меньше внимания следуе